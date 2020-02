Kocaeli Barosu, avukatın bıçaklanmasını kınadı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Barosu, İzmit\'te avukat Hüseyin Fener\'in bıçaklı saldırıya uğramasını, basın açıklamasıyla kınadı.

Önceki gün avukat Hüseyin Fener İzmit Körfez Mahallesi\'ndeki ofisinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan avukat tabancası ile ateş ederek kendini korumaya çalıştı. Karnından bıçaklanan Hüseyin Fener kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Avukatı bıçaklayan kişi ise kaçtı.

Kocaeli Barosu\'na bağlı avukatlar bugün Kocaeli Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak olayı kınadı. Yaklaşık 100 avukatın katıldığı basın açıklamasında, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe kamu görevi yapan avukatlara yönelik sözlü, fiili ve silahlı saldırıların kaygı verici boyutlara ulaştığını belirterek, \"10 Ekim 2017 tarihinde, yani geçen sene bugün, bürosunda görevi başında silahlı saldırı sonucu hayatını yitiren meslektaşımız avukat Mehmet Samim Geredeli\'den sonra, önceki gün de meslektaşımız avukat Hüseyin Fener\'in, mesleki faaliyetini sürdürdüğü ofisinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanması ve yine ülkenin birçok yerinde meslektaşlarımızın saldırıya uğraması, şiddete maruz kalması kaygılarımızın yersiz olmadığını ve durumun vahametini bir kez daha ortaya koymuştur. Meslektaşımıza yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz\" dedi.

Gökçe, \"Biz avukatlar, yüzyıllardır toplumlara önderlik yapmanın, baskılara direnmenin, hiçbir gücün karşısında boyun eğmemenin, doğru bildiğimizi savunmaktan çekinmemenin haklı gururu ve azmiyle cüppelerimizi onurla ve hiç kimsenin önünde iliklemeden sırtımızda taşıyoruz\" diye konuştu.

Avukatlara yönelik yapılan her saldırının yargı makamının tamamını hedef aldığını söyleyen Gökçe, şöyle konuştu:

\"Yargının vazgeçilmez üç unsurundan biri olan savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Bugün avukata atılan yumruk, saplanan bıçak, sıkılan her kurşun adaleti ve bağımsız yargıyı hedef almaktadır. Avukata yönelik her türlü saldırıyı yapanlar da, bir gün kendilerinin de savunmaya ve avukata ihtiyaç duyabileceklerini asla unutmasınlar. Yargının eşit ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı, yurttaşlarımızın hak arama özgürlüklerini temsil eden biz avukatlar, maalesef görevimizi yaparken baskı altına alınmaya çalışıldığımız, duruşma salonlarında bile şiddet gördüğümüz, sırf savunma biçimimiz beğenilmedi diye tutuklandığımız günlerden geçmekteyiz. Avukatlar uyuşmazlıkların tarafı değildirler. Avukatın, vekil sıfatıyla takip ettiği davanın taraflarıyla özdeşleştirilerek hedef alınması, sözlü, fiili ve silahlı saldırılara uğraması asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı olan savunma hakkının kullanılabilmesi asla mümkün değildir.\"



