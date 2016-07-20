Kocaeli Barış Platformu: Askere yargı zırhı getiren yasa kaldırılmalı, TSK sivil denetime açılmalıdır

Kocaeli Barış Platformu, 15 Temmuz'da TSK'ın içindeki bir grup cuntacının gerçekleştirdiği darbe girişimiyle ilgili olarak bir bildiri yayımladı. Platformun sözcüsü ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaştığı 'Darbecilik mahkûm edilmeli, gerçek demokrasi tesis edilmelidir' başlıklı bildiride "Bundan sonra elinde silah ve güç olanın demokrasiyi ayaklar altına almaması için dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapmak istiyoruz" dendi. Ayrıca "TSK'nın sivil denetime açılması gerektiği" savunulan bildiride "Askere yargı zırhı getiren yasanın yürürlükten kaldırılması için gereken işlemler yapılmalı" ifadeleri yer aldı.

Kocaeli Barış Platformu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yayımladığı 'Darbecilik mahkûm edilmeli, gerçek demokrasi tesis edilmelidir' başlıklı bildiri şöyle:

15 Temmuz darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz. Halkın iradesi hiçbir şekilde engellenemez. Darbe bize demokrasi, hukuk devleti ve diğerine tahammülün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Darbe ve darbeciler hukuk devleti ilkelerine göre en ağır şekilde mahkûm edilmelidir. Gayri meşru darbeye direnen siyasi irade, kamu görevlileri ve halkımızı tebrik ediyoruz. Darbe sırasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Barış içinde bir arada yaşamı savunan bizler darbe girişimlerinin bir daha olmaması, bundan sonra elinde silah ve güç olanın demokrasiyi ayaklar altına almaması için dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapmak istiyoruz:

1. Darbenin adil, bağımsız bir şekilde araştırılması için anayasanın 98. maddesi uyarınca bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.

2. Darbe sonrası bir cadı avı başlatılmamalı, sorumlular hukuk devleti ilkelerine göre yargılanmalı, gayri hukuki yönelişlere sapılmamalıdır.

3. Yargı, siyasi iradeden ve aktüel gelişmelerden bağımsız hareket ederek kararlar vermelidir. Suç isnadında bulunulan kişilere masumiyet karinesine göre yaklaşılmalıdır.

4. Askere yargı zırhı getiren yasanın yürürlükten kaldırılması için gereken işlemler yapılmalı, TSK sivil denetime açılmalıdır. Çift başlı yargı sistemi kaldırılmalıdır.

5. Darbe sonrası oluşan toplumsal kenetlenme ve ortak değerlerde buluşmanın devamı sağlanmalıdır.

6. İdam cezasının geri getirilmesini doğru bulmuyoruz. Polis devleti olma eğilimini artıracak gelişmeleri uluorta dillendirmek doğru değildir.

7. Yargısız infaz, linç gibi girişimlere sebebiyet verecek söylemler ve eylemlerden kaçınılmalıdır.

8. Darbe hukuku uygulanmasına karşıyız. Hangi şartta olursak olalım, meşru hukuktan ayrılmayalım. Sonradan toplumda travma oluşturacak antidemokratik uygulamalardan kaçınılmalıdır.

9. Gücün tek elde olduğu zannıyla toplumsal uzlaşmayı, bir arada yaşam ilkelerini sarsacak uygulamalardan, gösterilerden kaçınılmalıdır.

10. Toplumsal barışın kurulmasının en başta adaleti esas almakla olacağı unutulmamalıdır. Darbeye ilkesel olarak karşı çıkılması için her kesimi kuşatan bir dil ve eylem içinde olunmalıdır.

Kocaeli Barış Platformu adına sözcü

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu