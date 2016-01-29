Kocaeli Adliyesi'nde icra dosyaları koridorlara taştı

Kocaeli Adliyesi'nde İcra Müdürlükleri'nde koyacak yer kalmayınca icra dosyaları koridorlara taştı. Kocaeli Barosu Başkan Vekili Nuri Almaz, Kocaeli Adliyesi'nde icra dosyası sayısının 300 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Kocaeli Adliyesi'nde bulunan 7 İcra Müdürlüğü'nde dosyaları koyacak yer kalmayınca iplerle bağlanan icra dosyası blokları koridorlara konuldu. İcra müdürlüklerine gelenler dosyaların arasından geçiyor. 2015 yılında bankalara, GSM operatörlerine, işletmelere ödenmeyen borçlar nedeniyle 96 bin 209 icra dosyası işleme alındı. Geçmiş yıllardan gelen dosyalarla birlikte 300 binin üzerinde dosyanın takibi yapıldığı tahmin ediliyor

Türkiye'de her yıl icra dosyalarında artış yaşandığını söyleyen Kocaeli Barosu Başkan Vekili Avukat Nuri Almaz şunları söyledi:

"Türkiye'de maalesef icra dosyalarında her geçen yıl maksimum noktada artış yaşanıyor. Bu artış neredeyse önlemez noktaya gelmiş durumda. Çok yoğun bir artış var. Kocaeli icra dairelerinde 2015 yılı itibariyle yaklaşık 100 bin icra takibi açılmış durumda. Kocaeli gibi bir kenti düşündüğümüzde çok yüksek bir sayı. Onun dışında da 2015 yılı dışında şuanda devam eden icra takip dosyası daire başı 40 bin civarında, 7 icra dairesi var o da yaklaşık 300 bin icra takip rakamına denk geliyor. Üzücü bir rakam."

Borç ödeme bilinci azaldı

Nuri Almaz toplumda oluşan dejenerasyonun borç ödeme bilincini azalttığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kredi kuruluşları herhangi bir kriter gözetmeden kredi alamayacak insanlara dahi kredi kullandırıyorlar. İnsanların alım gücü düştü. Paranın değeri düştükçe, işsizlik oranı arttıkça insanlar borçlanarak, kredi kartıyla yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalıyor. Bu da maksimum seviyede icra takibi demek. Toplumda bir dejenerasyon oldu. Daha önceki dönemlerde insanlar davalık olunca, icra takibine uğrayınca ayıplanırlardı. Bir toplum baskısı ile borcu ödememe gibi bir duruma girmezlerdi. Böyle bir şeye tenezzül etmezlerdi. Ama bu dejenerasyon insanların borç ödeme bilincini azalttı, zayıflattı. Mümkün mertebe ödememe noktasında hareket ediyor insanlar. Bugün insanlar alacaklarını tahsil etmek için icra dairesine başvurduklarında ellerinde çok fazla imkan yok. Ancak borçluluların elinde ödememe noktasında bir takım işlemlerden kurtulma noktasında çok fazla şans var. Ayrıca icra dairelerindeki mevcut personel sayısı da oldukça yetersiz kalıyor. İşlemler bu nedenle de zamanında yapılamadığı için uzun sürüyor."

"İnsanlar kontrollü alışveriş yapamıyor"

Kocaeli Barosu avukatlarından Örfü Köksal da, icra dosyalarının yakında adliye binası dışına taşacağını kaydederek şöyle dedi:

"Bu toplumun ekonomik anlamda zor durumunu göstermekte. Asgari ücretin belirli bir rakamda olması insanlarımızın tüketim alışkanlığına yetmemekte. Maalesef insanlarımız kontrollü alışveriş yapmayı yitirmiş durumda. Kocaeli'nde yüz bin civarında icra dosyası var ama bir o kadar da ulaşmamış dosyalar olduğunu düşünüyorum."