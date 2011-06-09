-KOCABEY: "KASET İŞİ" MHP'LİLERİN İŞİ DEĞİL ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - MHP'nin avukatı Hamit Kocabey, ''Gizli kaset işi kesin olarak MHP'lilerin işi değildir'' dedi. Kocabey, parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ''partili Yüksel Aydın'ın evinin arandığı, gizli kamera çekim malzemesi bulunduğu ve kasetlere el konulduğu'' yönünde haberler yer aldığını, bunun üzerine resmi belgeleri inceleme gereği duyduklarını söyledi. Yaptıkları inceleme sonucunda, İstanbul'da özel yetkili savcılığın talimatıyla yapılan arama tutanakları ve bunun dışındaki bütün bilgileri toplayarak Ankara'ya getirdiklerini anlatan Kocabey, şunları kaydetti: ''Bu belgeler incelendiğinde, Yüksel Aydın'ın evinde ve işyerinde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna rastlanılmadığı görülüyor. Hiçbir gizli çekim, kamera malzemesi bulunmamıştır. Sadece 2007 yılında promosyon olarak verilmiş bir kalem kamera bulunmuştur. Bu boş ve hiç kullanılmamış bir kameradır. Yüksel Aydın'ın boş kalem kamerası ve bilgisayarları götürülmüştür. 4 tane bilgisayarında hiçbir suç unsuru bulunmamış. Kayıtlar incelenmiş, kamerada da hiçbir şey yok. Çocuğuna ait bir bilgisayarın da işlemleri devam ediyor. Yarın, büyük bir ihtimalle bütün bunların hepsi iade edilecek. Hiçbir suç unsuru olmadığı da ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan haberlerin gerçek nedeni, seçimlerden önce yapılan kaset operasyonunda mağdur duruma düşen MHP'yle ilgili, 'Ülkücüler bunu yaptı. MHP'liler bunu yaptı' deyip, kamuoyunu etkilemektir.'' ''Gizli kaset işi kesin olarak MHP'lilerin işi değildir'' diyen Kocabey, şöyle konuştu: ''Bu, organize bir çetenin işidir. MHP yöneticilerine yönelik yapılan çekim profesyonelce hazırlanan bir sistemdir. Hem kamera çekimleri hem kayıtları için özellikle telefon dinleme imkan ve kabiliyetine sahip düzeneklerin olması lazım. Bir kalem kamerayla bunlar yapılmaz. Bunlar tamamen haberleri çarpıtmaya ve bilgi kirliliğini yaymaya yönelik faaliyetlerdir.'' Kocabey, Yüksel Aydın'ın, kalem kamerasına ve evindeki bilgisayarına el konulmasına ilişkin mühürlü torba açma tutanağını da gazetecilere gösterdi.