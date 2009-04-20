Koca vahşetinin izleri yüzünden silindi

Almanya’da eşi tarafından yüzü dahil 250 yerinden bıçaklanan kadın, bir dizi ameliyatla eski görüntüsüne kavuştu.



Almanya’da 2007 yılı kasım ayında eski eşi Mehmet Korkmaz'ın yüzüyle vücudunda açtığı sayısız bıçak yarasına rağmen mucizevi şekilde hayatta kalan Aylin Korkmaz, bir dizi cerrahi müdahale ile eski yüzüne kavuştu.



Alman ZDF kanalı Türk kadınının dramını ve yaşama azmini ekranlarına taşıdı. Adana'da yaşayan Aylin Korkmaz, akrabalarının araya girmesiyle Mehmet Korkmaz ile evlenip Almanya'da yaşamaya başladı. Ancak, bu evlilik işyerinde eski eşinin bıçaklı saldırısıyla sonlandı. Bıçak darbeleri nedeniyle yüzüne 250 dikiş atılan Korkmaz'ın yaşaması mucize olarak nitelendirildi.



13 yıl hapis cezası verildi



Mehmet Korkmaz hakkında açılan davada Korkmaz'a cinayete teşebbüsten 13 yıl hapis cezası verildi. Hakim, Mehmet Korkmaz'ın eski eşini öldürmeyi planlayarak olay yerine gittiğini kabul etmesine karşın, sanığın olay anındaki `duygusal davranışta' bulunduğunu, Aylin Korkmaz'ın bedeninde bağımsız yaşam sürmesini engelleyecek örneğin `tekerlekli sandalyeye bağımlı kalmasını sağlayacak kalıcı hasar' oluşmadığına karar verdi. Mahkeme de suçu `namus cinayetine teşebbüs' değil, bir `ilişki suçu' olarak yorumladı. Alman devletinin eski eş Mehmet Korkmaz'dan daha sonra alınmak üzere, Aylin Korkmaz'a yaşadığı acının tazminatı olarak da 9 bin avro tazminat ödenmesine karar verildi.



Kararın açıklanması ile birlikte Almanya'daki kadın örgütleri, davanın açıkça bir `namus suçu' olduğunu savunarak karara tepki gösterdi. Psikologlar Aylin Korkmaz'da, ömür boyu süren `travma sonrası stres bozukluğu' hastalığı bulunduğunu vurgularken, ölümden dönen kadın her türlü olumsuzluğa rağmen yılmayarak yaşama sımsıkı sarılarak yüzünde taşıdığı acı izleri silebilmek için aylarca kliniğin yolunu tuttu. Bir dizi müdahale sonucu Korkmaz'ın yüzünde taşıdığı 250 dikişin izleri önemli ölçüde silindi.

