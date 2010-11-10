Koca parası değil alın terini harca!

T24 - 'Hesaplı alışveriş' konulu bir program sunacak olan Burcu Esmersoy, Ivana Sert'i hedef aldı: Onun yaptığı gibi koca parasıyla yapılan alışverişten bahsetmiyorum. Alın teriyle kazanan para o kadar kolay harcanmıyor.







Türkmax'ta ekrana gelecek olan 'Burcu Esmersoy'la Hesaplı Alışveriş' programının tanıtımı önceki gün gerçekleştirildi. Esmersoy, Starcity Outlet Center sponsorluğunda gerçekleşecek olan programında moda tüyoları vereceğini ve stil danışmanlığı yapacağını söyledi. Hesaplı alışveriş adresleri konusunda iddialı olduğunu belirten ünlü sunucu, 'Biz sunucular bile şarkıcılar gibi algılandığımız için sürekli yeni şeyler giymek zorundayız. Ucuz ve hesaplı alışveriş yerleri bulmaya başladıkça alışveriş merkezi kurdu oldum. İster istemez her kadından biraz daha fazla modayı ve trendleri takip ediyorum' dedi.



7 TAKSİTLE ALMAM



İnsanların bilinen ve lüks tüketime yönelik alışveriş merkezlerini tercih etmesini de eleştiren Burcu Esmersoy, 'Çok pahalı ürünler var. Hepimiz belli bir gelir gurubunda insanlarız. 17 taksit yapsalar da 1000 liralık bir çizmeyi neden alayım ki? O 1000 lirayı kazanmak için bazen gözyaşı bile döküyorsunuz. O kadar kolay sokağa atılabilecek bir para değil. Ivana Sert'in yaptığı gibi koca parasıyla yapılan alışverişten bahsetmiyorum. Alın teriyle kazanan para kolay harcanmıyor. Para da biriktiremiyorum' diye konuştu.





İyi ki evlendim ve boşandım



'YOK Böyle Dans' yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiren Burcu Esmersoy, AKŞAM'a eski evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu: Mutlaka genç kızların evlenmesi gerekiyor. Denemek ve görmek lazım. Ben de binbir türlü hayallere evlendim ama olmadı. İyi ki evlenmişim ve iyi ki boşanmışım diyorum. Şimdi evliliğe artık çok bambaşka bir gözle bakıyorum.





