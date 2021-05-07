Koca, hemşirelerin görevden uzaklaştırılması ve meslek hastalığı sorularına, "Görev alanına girmediği" gerekçesiyle yanıt vermedi

CHP Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Tekin Bigöl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle sağlık alanına ilişkin soru önergeleri verdi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Kılıç’ın hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andıkları için görevlerinden uzaklaştırılan iki hemşireye dair önergesiyle, Bingöl’ün Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki konunun da "bakanlığın görev alanına girmediğini" söyledi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışan hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar için Tıp Bayramı'nda bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu. İki hemşire de “Pandemi kurallarına uymayarak sağlık çalışanlarının sağlığını tehlikeye sokmak”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “Devletin oluşturduğu sağlık politikalarına ve sosyal hizmetlere karşı gelmek” suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 5 Nisan tarihi itibariyle 385 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise “Covid-19’un vazife malullüğü ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda SGK’ya yapılan başvurulara ilişkin” önerge verdi. Bingöl, "SGK Yüksek Kurulu’nun Covid-19’u meslek hastalığı olarak kabul etmesinin önünde engel olup olmadığı", "Vazife malullüğü veya meslek hastalığı kabul edilen sağlık çalışanı sayısının kaç olduğu", "SGK’ya 11 Mart 2020’den bu yana sağlık çalışanları tarafından Covid-19 kaynaklı yapılan başvuru sayısının kaç olduğu"nu sordu. Ancak Sağlık Bakanı Koca, bu sorulara da yanıt vermedi ve "bakanlığın görev alanına girmediğini" söyledi.