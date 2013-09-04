Koca dayağından kaçtı, üç gün dağda yaşadı

Antalya'da eşinden şiddet gördüğü için evden kaçan Merve Özdemir, yakınlarının başvurusu üzerine harekete geçen jandarma tarafından üç gün sonra dağlık alanda baygın halde bulundu. Çocuklarını da rehin alan dayakçı koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göltarla köyünde yaşayan 26 yaşındaki Merve Özdemir, eşinden şiddet gördükten sonra evden ayrıldı. Özdemir'in dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ekiplerine başvurdu. Elmalı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine ilk olarak kadının yaşadığı eve gitti.

Jandarma ekiplerini karşısında gören Raşit Özdemir, cinnet getirerek 6 yaşındaki oğlu Umutcan ve 5 yaşındaki kızı Yasemin'i av tüfeğiyle rehin aldı.

Jandarma ekipleri Raşit Özdemir'i ikna ederek çocukları kurtardı. Gözaltına alınan Özdemir, jandarmadaki ifadesinin ardından sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

Üç gün dağda yaşadı

Çocukların kurtarılmasının ardından Merve Özdemir'in aranmasına başlandı. İlk etapta yakınlarının evleri ve köyde kalabileceği muhtemel yerlere bakan jandarma ekipleri, çocuklarının ifadeleri üzerine çalışmalarını dağ ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve iz takip köpeklerinin katıldığı üç günlük arama çalışmalarının sonucu Özdemir, köye 2,5 kilometre uzaklıktaki Tekkatran mevkisinde bir ağacın altında bitkin halde yatarken bulundu.

Jandarma ekiplerince su ve yiyecek verilen kadın, daha sonra köye getirildi. Köyde çocukları tarafından karşılanan Merve Özdemir'in acil sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

'Çiğ düşen yapraklarla dudaklarımı ıslattım'

Merve Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de eşiyle sorunlar yaşadıklarını ancak son günlerde eşinin daha da saldırganlaştığını söyledi. Olay günü eşinden şidddet gördüğünü anlatan Özdemir, "Gözüm kararmış ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde dağda bir kayanın başındaydım. Üç gün dağda kaldım. Hiçbir şey yemedim. Çok susadım. Çiğ düşen yapraklardaki sularla dudaklarımı ıslatıyordum. Tekkatran dediğimiz yere giderken baygınlık geçirmişim. Kendime geldiğimde jandarmalar elimi yüzümü yıkıyordu" dedi.

Daha sonra jandarmalar tarafından köye getirildiğini kaydeden Merve Özdemir, köye geldiğinde eşinin çocuklarını tüfekle rehin aldığını ve jandarma tarafından çocuklarının kurtarılıp, eşinin de tutuklandığını öğrendiğini belirtti. Kocasının sinir hastası olduğunu öne süren Özdemir, "Çok başı ağrırdı. Hastanelere gitti. İlaç verdiler ama ilaçları kullanınca uyuyup kaldığı için hayvanlara bakamıyordu. O yüzden ilaçlarını kullanmıyordu" diye konuştu.

Ailesinin evine dönen Merve Özdemir, eşinden boşanmak ve çocuklarıyla yaşamak istediğini söyledi.