T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Koca dayağından kaçtı ama sığındığı kişi de yardım etmedi!

Bakkal olaydan sonra 'Karı koca arasına ben nasıl gireyim?' dedi

12 Aralık 2012 20:42

Zonguldak'ta öfkeli koca dehşeti kameralara yansıdı. Görüntüde, işyeri sahibinin dayakçı kocaya müdahale etmemesi büyük tepki çekti. 

Öfkeli koca tartıştığı eşini önce evde dövmeye başladı. Eşinden kaçan kadın bakkala sığındı. Adam, kovaladığı eşini bakkalda dövmeye devam etti. İşyeri sahibinin arkasına sığınan kadın eşinin yumruklarından kaçamadı. Saçından tutularak yerde sürüklendi. Bunlar olurken kavgaya müdahale etmeyen işyeri sahibinin televizyon izlemesi ise dikkat çekti. Bakkal olaydan sonra "Karı koca arasına ben nasıl gireyim? Adam yanlış anlar bana da saldırırdı" dedi.
 
Yaşananaları fark eden bir mahalle sakini olay yerine gelerek öfkeli kocanın boğazını sıktı. Çaresiz kadın o sırada olay yerinden koşarak uzaklaştı.

 

ETİKETLER

koca dayağısığınmakadınerkekbakkalzonguldak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24