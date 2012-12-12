Koca dayağından kaçtı ama sığındığı kişi de yardım etmedi!

Zonguldak'ta öfkeli koca dehşeti kameralara yansıdı. Görüntüde, işyeri sahibinin dayakçı kocaya müdahale etmemesi büyük tepki çekti.

Öfkeli koca tartıştığı eşini önce evde dövmeye başladı. Eşinden kaçan kadın bakkala sığındı. Adam, kovaladığı eşini bakkalda dövmeye devam etti. İşyeri sahibinin arkasına sığınan kadın eşinin yumruklarından kaçamadı. Saçından tutularak yerde sürüklendi. Bunlar olurken kavgaya müdahale etmeyen işyeri sahibinin televizyon izlemesi ise dikkat çekti. Bakkal olaydan sonra "Karı koca arasına ben nasıl gireyim? Adam yanlış anlar bana da saldırırdı" dedi.

Yaşananaları fark eden bir mahalle sakini olay yerine gelerek öfkeli kocanın boğazını sıktı. Çaresiz kadın o sırada olay yerinden koşarak uzaklaştı.