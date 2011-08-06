Koca dayağından kaçarken apartmandan düştü!

T24

İki ayağı da kırıldı

'Kendini balkondan at yoksa ben atarım'

Çayırova ilçesinde 10 gün önce 27 yaşındaki Mehmet Akif Coşkun ile evlenen 31 yaşındaki Gülten Coşkun, evliliğinin ilk anlarından itibaren şiddete maruz kaldı.Bir kez daha dayak yiyen Gülten Coşkun, eşinin tuvalette olmasını fırsat bilerek kaçmak istedi.Mutfağın kapısını kilitleyen Coşkun, çarşafları birbirine bağlarak 5’inci kattan aşağıya inmeye çalıştı.Durumu anlayan Mehmet Arif Coşkun, kapıyı kırarak mutfağa girdi.Bunun üzerine panik yaşayan Gülten Coşkun, yaklaşık 8 metre yükseklikten 2’nci katta bulunan kullanılmayan balkona düştü.Genç kadının feryatları üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.Coşkun, düştüğü yerden itfaiye aracının sepetiyle çıkartıldı. "Beni kocam dövdü" diyen Gülten Coşkun, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet Akif Coşkun’u yakalandı.Hastanede tedavi altına alınan Gülten Coşkun’un iki ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan Coşkun, tedavisinin ardından kendi isteğiyle babasının evine gönderildi.Coşkun, şunları söyledi:"Görücü usulü ile fakat isteyerek evlendik, onu seviyordum. Nişanlılık dönemimde beni iki kez dövdü. Kıskandığını söylüyordu ancak evlenince belki düzelir sandım. Ama şiddet daha da arttı. Evliliğin 4. günü şiddet uygulamaya başladı. Beni ve ailemi ölümle tehdit ediyordu. Eşim ‘Kendini şu balkondan at yoksa ben atarım’ diyordu. Ondan kurtulmam lazımdı.”