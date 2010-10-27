'Koca çınar' 100 yaşında

T24 - Türk edebiyatının dev ismi Rıfat Ilgaz’ın 100. doğumyılı anısına bütün kitapları tekrar yayınlanıyor.



İş Bankası Kültür Yayınları ve Çınar Yayınları, Rıfat Ilgaz’ın 100. yaşını birlikte kutluyor.

Hayatını, mizah öykülerinden çocuk kitaplarına, şiire, romana, kısacası Türk edebiyatına adayan Rıfat Ilgaz’ın eserlerinin yayımına tür çeşitliliği gözetilerek başlanıyor.

Yazarın mizah öykülerinden oluşan “Radarın Anahtarı”, “Nerde O Eski Usturalar” ile “Garibin Horozu” adlı eserleri ve “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” oyunu TÜYAP’ta İş Bankası Kültür Yayınları standında okurlarını bekliyor olacak. Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı İcraatın İçinde”, “Apartıman Çocukları” isimli romanları ve gözaltı anılarını kaleme aldığı “Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra” da raflarda yerini alacak.



48 kitabı yayımlanacak

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan, yaygın dağıtım ağlarıyla Rıfat Ilgaz’ın eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için bu işbirliğine gittiklerini ifade etti. İki yıl içinde “Rıfat Ilgaz 100 Yaşında” başlığı altında 48 kitap yayımlayacaklarını belirten Salcan “Bunlardan ilk yedi kitabın dağıtımına fuarla birlikte başlayacağız. Bu yıl sonuna kadar ondört, 2011 yılı içinde ise kitapların tamamı yayımlanmış olacak. Yazarın 100. doğum yılı olan 2011’de ise Çınar Yayınları ile muhtelif etkinliklerde bir araya geleceğiz” dedi.



Gözü toplumda kulağı halktaydı

Rıfat Ilgaz’la birlikte Çınar Yayınları’nı kuran oğlu Aydın Ilgaz da okurlarının “koca çınar” diye andığı babasının 7 Mayıs 2011’de tam 100 yaşında olacağını söyledi. Aydın Ilgaz “Rıfat Ilgaz, eğitimsiz bir toplumda yaşayan bireylerin şiddet ve baskı kullanarak hedeflerine varmak isteyeceklerini vurgulardı her zaman. Sanata, kültüre ve eğitime önem veren toplumların çağdaş olabileceğine inanırdı. Sanatçı onun için toplumun yol göstericisiydi. Bu yüzden, kendi deyimiyle, gözü toplumda, kulağı halktaydı. O, benim için bir baba olmaktan öte, bilge bir kişiydi. Bugün bile bu yönünün az bilindiği düşüncesindeyim” diye konuştu.

Son Şiirim

Elim birine değsin

Isıtayım üşüdüyse

Boşa gitmesin son sıcaklığım (Rıfat Ilgaz, 19.11.1991)



