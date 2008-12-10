T24 LogoT24 Logo
Spor

Koca adamın gözyaşları

Ronald Glen Davis, Portland maçının 4. çeyreğinde takımın önemli yıldızlarından Kaven Garnet'ın gazabına uğradı.

10 Aralık 2008 02:00

Son şampiyon Boston Celtics'in genç yıldızı Ronald Glen Davis, geçtiğimiz Cuma günü oynanan ve Boston'ın 93-78 salondan galip ayrıldığı Portland maçının 4. çeyreğinde takımın önemli yıldızlarından Kaven Garnet'ın gazabına uğradı. 

Oyunda kaldığı 10 dakikalık zaman aralığında sadece 2 ribaund alan ve hiç sayı üretemeyen Davis'e Garnet'ın takımdaki ikinci yılında olmasına karşın işine gereken dikkati göstermediği yönünde bir sitemi olduğu ve nasihat ettiği biliniyor.

İşte Davis'in gözyaşlarını tutamadığı an / Video

Bunun üzerine oldukça sinirlenen ve gözyaşlarına halkim olamayan Davis'in hali izleyicileri bir hayli şaşırttı. Koca adamın bir çocuk gibi küsmesi ve ağlamaya başlaması farklı yorumlara neden oldu.

2007 yılında Seattle Super Sonics tarafından 35. sırada draft edilen ve Ray Allen ile birlikte takasta kullanılarak Boston'a gelen ve ilk sezonunda şampiyonluk keyfi yaşayan basketbolcunun bu sezon ortaya koyduğu performans onun geleceğini belirsiz hale getiriyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24