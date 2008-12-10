Koca adamın gözyaşları

Oyunda kaldığı 10 dakikalık zaman aralığında sadece 2 ribaund alan ve hiç sayı üretemeyen Davis'e Garnet'ın takımdaki ikinci yılında olmasına karşın işine gereken dikkati göstermediği yönünde bir sitemi olduğu ve nasihat ettiği biliniyor.Bunun üzerine oldukça sinirlenen ve gözyaşlarına halkim olamayan Davis'in hali izleyicileri bir hayli şaşırttı. Koca adamın bir çocuk gibi küsmesi ve ağlamaya başlaması farklı yorumlara neden oldu.2007 yılında Seattle Super Sonics tarafından 35. sırada draft edilen ve Ray Allen ile birlikte takasta kullanılarak Boston'a gelen ve ilk sezonunda şampiyonluk keyfi yaşayan basketbolcunun bu sezon ortaya koyduğu performans onun geleceğini belirsiz hale getiriyor