Koç: Babayiğitler kim bilmiyorum

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, konuk olduğu 'Bana Söz Ver'de Çağlayan'ın "Yerli otomobil için 2 babayiğitle görüşüyoruz" açıklamasını değerlendirdi. Koç, "Bizimle görüşülmedi, babayiğit kim bilmilyorum." dedi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yerli otomobil üretimi ile ilgili, "Şu anda öyle bir babayiğit yok falan demiştik. Şimdi 1-2 tane babayiğitle görüşmeye başladık" dedi. Çağlayan'ın bu açıklaması, gözlerin otomotiv sektöründe ciddi yatırımları olan Koç Holding'e çevrilmesine neden oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 'Bana Söz Ver'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çağlayan'ın kendileriyle herhangi bir teması olmadığını söyleyen Koç, "Onun için babayiğidin kim olduğunu da bilemiyorum" dedi.

Zafer Çağlayan'ın 2017 yılına kadar 200 bin adet yerli otomobil hedefini 'çok iyimser bir rakam' şeklinde değerlendiren Koç, şunları ifade etti:

'Çok iyi analiz edilmeli'

"Yerli otomobil kavramını çok iyi analize etmek lazım ve tarif etmek lazım. Yerli otomobille ilgili neyi kastediyorsunuz? Bunun ölçeği, ihracatı, satış sonrası, servisi, satış ağı çok önemli. Onun için çok çok ciddi kaynak gerektiriyor.

Şu anda dünyada otomotiv sektörü çok ciddi bir kriz içerisinde, özellikle Avrupa çok küçülüyor. Konsolidasyon devam ediyor. Bu sektörde belirli bir ölçeğe ulaşmadığınız zaman yaşama hakkınız yok.

Yerli, yabancı kalmadı

Bugüne baktığınızda bir çok firma birbirinin platformunu kullanıyor, her basamakta. Yerli yabancı diye bir şey kalmadı artık.

'Ucuzu varken, neden üretelim'

Bizim burda şimdi yurt dışından daha ucuza parça almak varken, burada kendi başımıza 100-200 bin gibi rakamlarda üretmeye kalkmak ekonomisi olmayan bir şey.

'Tartışmalar yersiz'

Devlet gelir de 2-3 milyar dolar masanın üzerine koyar teşvik için, ki böyle bir şey gerçekçi değil. O yüzden bu tartışmalar çok yersiz. Bana göre Doblo yerli bir otomobil. Üretiliyorsa üretiliyor."