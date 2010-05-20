Koç Üniversitesi'ne uluslararası ödül

T24- Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Lazoğlu’nun direktörlüğünü yaptığı Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi, yürüttüğü üst düzeydeki araştırma projelerinin uluslararası bilimsel katkılarının değerlendirilmesi sonucu ödüle değer bulundu.



Dünyanın önde gelen yaklaşık 12 üniversitesine ve araştırma merkezine verilen ödülü, bu yıl ilk kez Türkiye’den bir üniversite aldı.



Ödül töreni, Temmuzda San Francisco’da yapılacak.



Bu ödül çerçevesinde, üretim alanında Japonya’nın önde gelen Mori Seiki firması tarafından yeni üretilen yüksek hassasiyetli ve dünyadaki en hızlı 5 eksen bilgisayar kontrollü CNC isleme merkezlerinden biri, araştırmalara destek vermek amacıyla Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezine gönderilecek.



Yeni 5 eksen CNC İşleme Merkezinin, Koç Üniversitesi Otomasyon Araştırma Merkezinde yürütülen özellikle otomotiv, uçak, uzay, havacılık, otomasyon, mekatronik ve biyomedikal sektörlerine yönelik araştırmalara önemli katkı sağlayacağı bildirildi.