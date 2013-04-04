Koç Üniversitesi'nde taşeron işçilerin kadro isteğine yönetimden ret

Deniz Zerin

Koç Üniversitesi'nde işten çıkarılan taşeron işçilerin öğerenci ve akademisyenlerin de desteklediği eylemi devam ediyor. Rektör Ümran İnan ile görüşen işten çıkarılan işçiler, öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan koalisyon işçilerin Koç Üniversitesi'nin kadrosuna alınmasını istedi. Rektör İnan'ın bunun mümkün olmadığını belirtmesi üzerine okulda eyleme devam kararı alındı.

Rektör Ümran İnan işçi, öğrenci ve akademisyenlerle yaptığı toplantıda taşeron şirketi ISS ile anlaşmasnın karşılıklı olarak bozulmasının ardından iki yeni taşeron şirket ile anlaştıklarını söyledi. İşçi öğrenci akademisyenler işten atılan işçilerin Koç Üniversitesi kadrosuna alınarak yeniden işe alınması istediklerini belirtti. Rektör İnan işçilerin kadrolu olmasının mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Koalisyon üyelerinin, yeni taşeron şirketlerin işten çıkarılan işçilerin işe alınmasını talep ettikleri İnan, bu konuda bir garanti veremeyeceğini belirtti.

Okulda protesto eylemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

Koç Üniversitesinin 161 taşeron işçiyi işten çıkaracağını açıklaması üzerine okulda öğrenci ve akademisyenlerin katılımı ile protesto eylemleri düzenlenmiş 500 kişi üniversite kampüsünde yürüyüş gerçekleştirmişti. Ardından Koç Üniversitesi yönetimi ile taşeron ISS şirketinin anlaşarak aralarındaki anlaşmayı bozmaları üzerine taşeron şirkete bağlı işçilerin mesai bitiminde servisleri durdurularak işten çıkarıldıkları tebliğ edilmişti. İşçi, öğrenci ve akademisyenlerin ortak eylemlerinde dile getirdikleri ana talep 161 işçinin Koç Üniversitesi tarafından kadrolu olarak işe alınmaları.