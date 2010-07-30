-KOÇ ŞİRKETLERİNDEN 8'İ VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİNDE İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın her yıl açıkladığı ''Kurumlar Vergisi ilk 100 Listesi''ne bu yıl Koç Topluluğu 8 şirketle girdi. Koç Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın vergi gelirlerinin artırılması ve korunması, denetim faaliyetlerinde etkinliğin sağlaması ve vergisini ödeyen kurumların ödüllendirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak ''Kurumlar Vergisi ilk 100 Listesi''ni açıkladığı belirtildi. ''2009 Yılı Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi İlk 100 Listesi''ne göre Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri arasında bulunan 26 Koç Topluluğu şirketinden 8'inin ilk 100 listesine girerek vergi rekortmeni oldu dile getirilen açıklamada, en fazla kurumlar vergisi tahakkuku bulunan ilk 100 mükellef arasında 2008 yılında 5 şirketi bulunan Koç Topluluğu'nun, 2009 yılında rekortmen şirket sayısını 8'e yükselttiği kaydedildi. İlk 100 listesinde Yapı Kredi Bankası'nın 382,5 milyon liralık kurumlar vergisi tahakkuku ile Türkiye'de 5'inci, Koç Topluluğu şirketleri arasında birinci olduğu bildirilen açıklamada, listeye Ford Otosan'ın 11'inci, Aygaz'ın 27'inci, Opet'in 28'inci, Koç Holding'in 61'inci, Arçelik'in 79'uncu, Y.K Factoring'in 92'inci ve Y.K Menkul Değerler'in de 100'üncü sıradan girdiği ifade edildi. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak konuyla ilgili değerlendirmesinde, ''Koç Topluluğu'nun, vergi ödemenin önemini ve ciddiyetini kavramış ve yıllardan beri tatbik etmiş bir topluluk olarak, aynı hassasiyetin Koç Topluluğu var oldukça devam edeceğini'' belirtti. Durak, Koç Topluluğu şirketlerinin kasalarından geçerek, mükellef ve sorumlu sıfatıyla devlete ödenen vergi toplamının devlet bütçe vergi gelirleri toplamının yüzde 11,6'sını karşıladığını ifade etti.