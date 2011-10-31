Koç: Sıfırdan yerli oto devlet desteksiz zor

T24 - Türk malı otomobilde ‘püf noktası’nın ölçek olduğunu belirten Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, ‘Dünyadaki örneklere de bakılırsa sıfırdan yeni bir markayı devlet sübvansiyonu olmadan ayakta tutmak zor’ dedi.



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Türk malı otomobil üretimi konusuna değinerek, “Dünyadaki örneklere bakılırsa sıfırdan yeni bir markayı devlet sübvansiyonu olmadan ayakta tutmak zor” dedi.



Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ise, Türk malı otomobil için, “Gerek ticari araçların, gerekse traktörlerin yüzde 50’sini biz üretiyoruz. İhracatın 3’te birini biz yapıyoruz. İç pazardaki otomobil satışlarında payımız yüzde 20. Bu konuda bizi işaret etmeleri çok normal” açıklamasını yaptı.



New York’ta Metropolitan Müzesi’ndeki Koç Ailesi Galerisi’nin de yer aldığı ‘İslam Eserleri Bölümü’nün açılışı sonrasında Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve Vehbi Koç Vakfı Başkanı Semahat Arsel basınla bir sohbet toplantısı düzenledi.



Milliyet'in haberine göre Türk malı otomobil konusunda Rahmi Koç’un ardından söz alan Mustafa Koç şunları söyledi:



“Gururla belirtmek isterim ki, Türkiye’de otomotiv sektörü yan ve ana sanayii ile çok güçlü. Bunda yabancı ortaklarımızın teknoloji transferinin de payı büyük. Özellikle ticari araçta önemli ihracatçı konumundayız. Türk malı otomobil konusunu biz de inceliyoruz. Bu, önemli bir yatırım kararıdır ve birden fazla tarafın işin içine girmesi gerekir. Ancak, bir marka üretip bunu dünyaya satmak kolay değil. Bu işin püf noktası ölçektir. Ölçek oluşmadığı sürece bu üretimin sübvansiyonsuz gerçekleşmesi çok zor. 1 - 2 milyon otomobili üretip, dünyaya satmaya kalkmayı düşünürsek bayi, servis teşkilatını düşünmek gerekir. Dünyadaki örneklere de bakılırsa sıfırdan yeni bir markayı devlet sübvansiyonu olmadan ayakta tutmak zor.”



Başbakan Tayyip Erdoğan’a Türk Traktör’ün 600 bininci traktörünün indirilme töreninde ortakları Fiat ile Türk malı otomobil üzerinde çalıştıklarını söylediğini de hatırlatan Mustafa Koç, “Ancak, bu çalışma henüz çok ham düzeyde” dedi.





