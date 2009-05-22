Koç: Krizin hızı kesiliyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, "Bardağın dolu tarafından baktığımızda krizin artık hızının kesilmekte olduğunu görüyoruz. Çeşitli borsalardaki yükselme eğilimleri, emtia fiyatlarındaki düşüşün durması, bazı Asya ülkelerinde imalat sanayinden artış sinyalleri gelmesi bu görüşü destekliyor" dedi.



Koç Topluluğu'nun farklı bölgelerdeki bayileri ile biraraya gelerek, görüş alışverişinde bulunmak ve fikir üretmek amacıyla düzenlenen "Anadolu Buluşmaları"nın 15'incisi İzmir'de yapıldı.



Toplantıya Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, CEO Bülent Bulgurlu, Koç Holding Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç ile Koç Holding grup başkanları, Koç Topluluğu'nun İzmir ve Aydın bayileri biraraya geldi.



Toplantıda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, küresel ısınmanın dünya iklimini bir bütün olarak değiştirdiği gibi, finans piyasalarındaki aşırı ısınmanın da 2008'den itibaren küresel ekonomik iklimin değişmesine neden olduğunu söyledi.



Küresel ekonomik krizi değerlendirirken bardağın boş tarafından bakıldığında göstergelerin hala karamsar bir tablo çizmeye devam ettiğini ifade eden Koç, IMF'in son olarak açıkladığı "Dünya Ekonomik Görünümü" raporunda dünya ekonomisine ilişkin tahminini yeniden revize ettiğini hatırlattı.



Buna göre dünya ekonomisinin 2009 yılında yüzde 1.9 daralmasının öngörüldüğünü belirten Mustafa Koç, "Bardağın dolu tarafından baktığımızda krizin hızının kesilmekte olduğunu görüyoruz. Çeşitli borsalardaki yükselme eğilimleri, emtia fiyatlarındaki düşüşün durması, bazı Asya ülkelerinde imalat sanayinden artış sinyalleri gelmesi bu görüşü destekliyor. Nitekim IMF, 2010'da dünya ekonomisinin yüzde 1.3 oranında büyüme sergileyeceğini, dünyada iyileşme sürecinin ivme kazanacağını söylüyor" dedi.



Gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'nin ihracat pazarlarında yaşanan durgunluğun, Türkiye'de 2008 yılının son aylarında reel sektör üzerinde kendini ciddi bir şekilde göstermeye başladığını kaydeden Mustafa Koç, büyüme dinamiklerinin, sermaye akımlarının ve dış ticaret hacminin derinden etkilendiği bu süreçte, tüketici güveni ve reel sektör güven endeksinin tarihinin en düşük seviyelerine ulaştığını söyledi.



Hükümetin çok olumlu bir adım atarak, iç talebi canlandıracak bazı önlemleri yürürlüğe koyduğuna dikkat çeken Mustafa Koç, dayanıklı tüketim ürünlerinde ÖTV'lerin üç ay için sıfırlanmasının, hem piyasada kısmi bir hareketlilik sağladığını, hem de birçok kurum için büyük bir yük haline gelmiş bulunan kimi stokların erimesini sağladığını anlattı.



Koç, "Ancak geçici talep canlanmasını süreklileştirecek entegre bazı önlemlerin düşünülmeye devam edilmesinde yarar görüyoruz" dedi.



"2009 zorlu bir yıl olacak"



Koç Topluluğu olarak, stratejik ve vizyoner yaklaşım sayesinde global krizin olumsuz etkilerini asgari seviyede tutmayı başardıklarını vurgulayan Mustafa Koç, 2009 yılının tüm dünya için zorlu bir yıl olacağını söyledi.



Koç, topluluk olarak bu zor dönemde de güçlü, istikrarlı ve verimli olmaya odaklanacaklarını, ülkeye ve topluma fayda sağlamaya devam edeceklerini belirtti.



Bu bağlamda, 2009'un ilk aylarını Koç Topluluğu açısından olumlu bir gelişme ile karşıladıklarını, küresel alandaki itibarları ve güçlü mali yapıları sayesinde topluluk şirketlerinin kullanımına sunulmak üzere 770 milyon dolar kredi temin ettiklerini anlatan Koç, yeni yatırımlarda da temel prensiplerinin sürdürülebilir karlılık, verimlilik, şirket değeri artışı ve büyüme olacağını vurguladı.

