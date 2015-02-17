Koç Holding'in yeni CEO'su Levent Çakıroğlu

Koç Holding CEO olarak görev yapmakta olan Turgay Durak'ın 31 Mart'tan itibaren emekliye ayrılacak olması nedeniyle, söz konusu göreve Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Levent Çakıroğlu'nun atanacağını duyurdu.





Hürriyet'in haberine göre; Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, Çakıroğlu'nun 17 Şubat 2015 tarihi itibariyle Koç Holding CEO Vekili, 31 Mart 2015 tarihinden itibaren de CEO olarak görev alacağı belirtildi. Açıklamaya göre, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak ise, Arçelik ARCLK.IS Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun atanacağı ifade edildi.

Levent Çakıroğlu kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan ve yüksek lisansını Illinois Üniversitesi'nde yağan Çakıroğlu, 1988-1991 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı görevini yürütürken, 98-2002 yılları arasında Koç Holding'de Mali İşler Koordinatörü, 2002-2007 arasında ise Koçtaş Yapı Marketleri'nde Genel Müdürlük görevini yürüttü. 2010 yılından bu yana Çakıroğlu holding bünyesinde Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Koç Holding'in şu andaki CEO'su ise Turgay Durak.