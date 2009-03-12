Koç Holding'in kârı 2 milyar TL

Koç Holding'in geçen yıl, 2 milyar lira net kâr elde ettiği bildirildi. Koç Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Holding'in, 2008'de konsolide satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 19 artırarak 55,6 milyar liraya, faaliyet karını ise yüzde 40 artırarak 5 milyar liraya yükselttiği belirtildi.



Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Bülent Bulgurlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2008'i dünyadaki pek çok ülke ve şirket açısından oldukça zorlu bir yıl olarak geride bıraktıklarını ifade etti.



Bulgurlu, pek çok "dünya devinin" bile iflasa sürüklendiği ya da el değiştirmek zorunda kaldığı böyle bir dönemde, Koç Holding'in cirosunu artırmaya devam etmesi ve yılı karlı olarak tamamlamasının ardında; erken uyarı sistemlerinden faydalanarak gerekli tedbirleri zamanında almalarının ve güçlü nakit ve bilanço yönetimi ile krize hazırlıklı girmiş olmalarının önemli rol oynadığını vurguladı.



Krize rağmen 2008 yılında stratejik olmayan iş kollarından varlık fiyatları zirvedeyken çıkmayı başardıklarını, son yıllarda sürdürülen yeniden yapılandırma programının başarılı sonuçları sayesinde, bugün portföylerinin krize çok daha dayanıklı hale geldiğini ve önümüzdeki dönemde de verimliliğe odaklı büyüme stratejilerini uygulamaya devam edeceklerini belirten Bulgurlu, geçen yıl Koç Holding'in Türkiye'yi dünya piyasalarında en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiğini kaydetti.



Fortune 500 Dünyanın En Büyük Şirketleri listesinde 186. sıraya yükseldiklerini, Handelsblatt tarafından yapılan sıralamada ise Avrupa'nın 46. en büyük şirketi olduklarını bildiren Bulgurlu, 2008 yılında bir kez daha Boston Consulting Group tarafından "Hızlı Gelişen Ekonomilerde Dünyaya Meydan Okuyan 100 Şirket" arasına girmeyi başardıklarını hatırlattı. Bulgurlu, özellikle Ar-Ge'ye verdikleri önem ve çevreye duyarlı politikaları ile Koç Topluluğu şirketlerinin dünya sıralamalarında yer almaya devam ettiklerini belirtti.



Koç Holding'in uluslararası ölçekteki yükselen konumu yanında, yurt içinde Koç Topluluğu şirketlerinin, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından belirlenen listeye göre 500 büyük kuruluşun toplam cirosunun yüzde 19'unu, özel sektörün yüzde 20'sini temsil ettiğini ifade eden Bulgurlu, araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketinin 5 tanesinin Koç Topluluğu şirketi olduğunu vurguladı.



Bülent Bulgurlu, Koç Topluluğu olarak, krizin etkilerini özellikle 2008'in son çeyreğinde herkes gibi hissetmeye başladıklarını, yılın ilk 3 çeyreğindeki başarılı sonuçlarının son çeyrekteki güçlükleri bertaraf etmekte önemli katkıları bulunduğunu, buna rağmen karlarında önemli oranda erime olduğunu belirtti.



2008 sonu itibariyle Koç Holding düzeyinde bir milyar dolar net nakit pozisyonu taşıdıklarını ve döviz pozisyonlarının kapalı olduğunu ifade eden Bulgurlu, 2009'un tüm dünya için çok daha zorlu bir yıl olacağını, bu dönemde güçlü, istikrarlı ve verimli olmaya odaklanarak Koç Holding'in Türkiye'ye ve topluma fayda sağlamaya devam edeceğini kaydetti.



Bu kapsamda Koç Holding'in küresel alandaki itibarı ve güçlü mali yapısı sayesinde Ocak ayında Topluluk şirketlerinin kullanımına sunmak üzere 770 milyon dolar kredi temin ettiklerini, önümüzdeki dönemde de Topluluk şirketlerine verecekleri destekleri sürdüreceklerini bildiren Bulgurlu, şu görüşleri dile getirdi:



"Krizin tüm dünyadaki etkilerinin ne boyutlara varacağı halen belirsiz. Bu krizi sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için özel sektörün, Hükümetin, sendikaların ve çalışanların işbirliği çok önemlidir. Beklentilerin doğru yönetilerek panik ortamından kaçınılması güven krizini aşmanın en önemli yoludur.



Bu dönemde şirketlerin verimliliğe, tasarrufa, nakit, alacak, borç, döviz pozisyonu ve stok yönetimine büyük önem vermeleri gerekmektedir. Pazar çeşitlemesine gidilmesi, maliyet ve risk yönetimine odaklanılması ve operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması şirketlerin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmaları için faydalı olacaktır."





Enerj, sektöründe yüzde 32 ciro artışı



Üst Yönetici Bülent Bulgurlu, değerlendirmesinde, odaklandıkları sektörlerle ilgili gelişmelere de yer verdi.



Enerji sektöründe cirolarını yüzde 32 artırırken, Tüpraş'ın yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarındaki yüzde 61'lik ani ve hızlı düşüşe rağmen yılı 432 milyon TL net kar ile tamamladığını belirten Bulgurlu, bu başarıda son yıllarda yapmış oldukları verimlilik projelerinin ve yatırımların önemli rol oynadığını vurguladı.



Bulgurlu, dayanıklı tüketimde Avrupa pazarının geçen yıl yüzde 3-5 arasında daraldığını, Türkiye pazarının ise yüzde 3,5 küçüldüğünü, buna rağmen beyaz eşyada yüzde 54, televizyonda yüzde 45 pay ile açık ara liderliklerini devam ettirdiklerini belirtti.



Arçelik'in Avrupa'nın 3. büyük beyaz eşya şirketi konumunda olduğunu belirten Bulgurlu, 2008 yılındaki anket çalışmaları sonucu gerek müşteri gerekse bayi memnuniyetinde gözledikleri artışın kendileri için oldukça değerli olduğunu ifade etti. Bulgurlu, Arçelik'in zor piyasa koşullarına rağmen 2008'de 6,8 milyar TL konsolide ciro elde ederek uluslararası satış cirosunun toplam konsolide ciro içindeki payını 3,4 milyar TL ile yüzde 50'ye çıkardığını bildirdi.



Bulgurlu, 2008'in otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olduğunu, AB pazarının yüzde 8,1 daralma gösterirken, Türkiye pazarının da yaklaşık yüzde 17 oranında küçüldüğünü, buna rağmen geçen yıl Türkiye otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 47'sini topluluk şirketlerinin gerçekleştirdiğini anlattı.



Yine topluluk şirketlerinin Avrupa'ya yaptığı ihracatın yüzde 14,8 büyüdüğünü, yurt içinde Ford Otosan'ın yüzde 14,7 pazar payıyla 7. kez art arda pazar liderliğini koruduğunu, aldıkları tasarruf önlemleri sonucu tüm bu güçlüklere karşın Ford Otosan'ın yılı 436 milyon TL, Tofaş'ın ise 176 milyon TL kar ile tamamladığını kaydeden Bulgurlu, bu gelişmeler sonucu, Türkiye'nin otomotiv sektörü için bir yatırım üssü olarak değerinin daha fazla anlaşılacağı kanaatinde olduğunu belirtti.





Türkiye'de bankacılık sistemi yurtdışına kıyasala daha güçlü



Finans sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Bulgurlu, küresel bankacılık sektöründeki problemlere karşın Türkiye'deki bankacılık sektörünün çok daha güçlü durumda olduğunu vurguladı.



Bulgurlu, ödüllerle dolu bir yılın arkasından Yapı Kredi Bankası'nın, 2008'de 185 yeni şube açarak şube sayısını 861'e, sermaye yeterliliği rasyosunu ise yüzde 15'in üzerine çıkardığını, ortalama öz kaynak karlılığını yüzde 24'ün üzerine taşıdığını, kredi kartları, varlık yönetimi, leasing ve faktoring alanlarında önde gelen konumunu sürdürürken, KOBİ kredileri, tüketici kredileri ve konut kredilerinde ise pazar payını artırdığını, bunların sonucu olarak net karını yüzde 45 artışla 1,3 milyar TL'ye yükselttiğini belirtti.



Krizin olumsuz etkilerini asgari düzeye çekmeye çalışırken, bir yandan da küresel boyutta sektörlerindeki yeniden yapılandırma olanaklarını izlemeye devam edeceklerini vurgulayan Bulgurlu, Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline inançlarının yüksek olduğunu, stratejik planlarını bu çerçevede yapılandırdıklarını ifade etti.



Bulgurlu, dünyadaki gelişmelerin ve yeniden yapılandırma sürecinin getireceği imkanların iyi izlenerek, doğru zamanda ve avantajlı koşullarla değerlendirilmesinin uzun vadede Türkiye'ye önemli getiriler sağlayabileceğini ve değişen dengeler içerisinde Türkiye'nin hak ettiği yere gelebilmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.









"Güven krizini aşabilmek için panik ortamında kaçınmak gerekiyor"



