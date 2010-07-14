Koç Holding'in değeri 2 milyar dolar arttı

T24- ABD’li Fortune Dergisi’nin her yıl açıkladığı ‘Global 500’ listesinde yer alan tek Türk şirketi Koç Holding, değerini 2 milyar dolar artırarak 44 milyar 313 milyon dolara çıkarırken, ciroda yaşadığı yüzde 34.7’lik kayıpla 101 basamak geriledi. Geçtiğimiz yıl 44 milyar 167 milyon dolar ciro ile listenin 172’nci sırasında yer alan Koç Holding, bu yıl 28 milyar 845 milyon dolar ciro ile 273’üncü sırada tutundu. Önceki yıl 73 bin 677 kişiye istihdam sağlayan Koç’un geçen yılki personel sayısı da 68 bin 57 kişiye geriledi.





İndirim zirveyi belirledi





“Global 500” listesinde Amerikan Wal-Mart mağaza zinciri önceki yıl Royal Dutch Shell’e kaptırdığı birinciliği 408.21 milyar dolar ciro ve 2 milyon 100 bin personeli ile geri aldı. Wal-Mart mağazaları, küresel ekonomik krizde indirimli satışlar sayesinde gelirlerini artırırken, önceki yıl zirveye yükselen Royal Dutch Shell’i 2010 Fortune 500 Küresel listesinin zirvesinden indirdi. Royal Dutch Shell 285.12 milyar dolar ciro ile 2’nci sırada yer aldığı listede bir başka petrol şirketi Exxon Mobil 284.65 milyar dolar ciro ile 3’üncü, Meksika Körfezi’ndeki sızıntıyla gündemde bulunan BP ise 246 milyar dolar ile 4’üncü sırada yer aldı.





Toyota yükseldi





2009 yılında 9 milyona yakın araçla dünya gündemine oturan geri çağırma operasyonuna imza atan Japon Toyota, 5 basamak birden yükselerek listenin 5’nci sırasına oturdu. 204 milyar dolar ile ciro ile en büyük sıçramalardan birini yapan Toyota’nın geri çağırma operasyonunun tüketiciler nezrinde olumlu karşılandığı da ortaya çıkmış oldu.





Teknoloji devleri düşüyor





Bir döneme damgasını vuran teknoloji devleri bu yıl da zirveyi zorlayamazken, HP 27, IBM 48, Microsoft 115, Dell 131, Apple 197, Cisco Systems 200, Sun Microsystems 204 ve Intel 209’üncü sıradan listeye girdi. Aynı durum internet devleri için de değişmedi. Google 102 ve rakibi Yahoo uzak ara 343’üncü sırada yer aldılar. The Coca-Cola Company ise 404’üncü sırada yer alarak, en büyük rakibi Pepsi’nin (171) gerisinde kaldı.



Listeye Çin’den 54 şirket girdi



FORTUNE’un “Global 500” sıralamasında bu yılın en çok dikkat çeken gelişmesi ise tam 54 Çin firmasının listeye adını yazdırması oldu. 54 Çinli firmanın 3’ü ilk 10 içinde yer alırken, Amerikan şirketlerin ilk 10 içindeki sayısı Chevron ile Conoco Phillips’in çıkmasıyla 2’ye geriledi. Amerikan şirketlerin ilk 10’daki sayısı azalsada tüm listeye 139 firma ile en fazla şirket sokan ülke olma özelliğini korudu. Global 500’de Japonya 72, Fransa 39, Almanya 37, İngiltere 29 şirket ile yer aldı. Fortune Küresel 500’de en çok kazanan firma 24.5 milyar dolar net kâr ile Rus petrol devi Gazprom olurken, ABD petrol devi Exxon Mobil, Industrial & Commercial Bank of China, BP ve China Construction Bank diğer kârlı şirketler oldu.



Dünya devleri krizde 2 trilyon dolar eridi



FORTUNE Dergisi’nin hazırladığı “Dünyanın En Büyük 500 Şirketi”nin toplam cirosu krizin etkisiyle 2010 yılında 2 trilyon dolar eridi. Geçtiğimiz yıl 25 trilyon dolarlık ciroya sahip 500 dev şirketin cirosu, global krizin etkisiyle bu yıl 23 trilyon 85 milyar dolara indi. Bu inişte Amerikan şirketlerindeki küçülme etkili oldu.



Ali Koç, 113.4 milyon liralık hisse sattı



KOÇ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Koç Holding’te yüzde 3.05 olan payından yüzde 0.86’lık hisse satışıyla 113 milyon 436 bin lira elde etti. Ali Koç, 5.48 liradan 20 milyon 700 bin adet hisse satış işlemi gerçekleştirdi. Ali Koç, Aralık 2009’da da 3 milyon 439 bin adet Koç Holding hissesini 146 milyon liraya satmıştı.