T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç: Ben oğlumu, siz liderinizi kaybettiniz

"Bundan böyle bize düşen görev; onun ilkelerine sahip çıkarak, adını en güzel şekilde yaşatmaktır"

29 Ocak 2016 09:37

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, oğlu Mustafa Koç’un ölümünün üzerine çalışanlarına ve bayilerine bir mektup gönderdi. Duygu dolu mektubu kaleme alan Rahmi Koç bayi ve çalışanlarına “Ben oğlumu siz de liderinizi kaybettiniz. Ülkemiz büyük bir değerini yitirdi’ dedi. Koç Ailesi ve Koç Topluluğu Şirketleri, ayrıca "Acılarını paylaşan ve sahiplenen Türk halkına’ bugünkü ilanlarla teşekkür etti.

Rahmi Koç’un mektubu şöyle:

Değerli çalışanlarımız ve bayilerimiz, Sevgili Oğlum, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa V. Koç’un aramızdan ani ayrılışının acısı içindeyiz. Kaybımızın büyüklüğünü sanırım günler geçtikçe daha da çok hissedeceğiz. Ben evladımı kaybettim, sizler liderinizi kaybettiniz, Ülkemiz büyük bir değerini yitirdi.

Mustafa V. Koç hayatı boyunca dedesinin “Ülkem Varsa Ben De Varım” sözüne bağlı kalarak yaşadı. Ülkemizin çıkarlarını hep ön planda tuttu. Sadece Topluluğumuzu büyütmekle kalmadı, hedeflerimizi yükseltti, hayallerimizi yeşertti, sosyal meseleler için çözümler üretti. Bu yolda ne kadar başarılı olduğunu vefatının ülke çapında yarattığı dayanışma ruhuna bakarak da görmek mümkün. Onun arkasından tüm Türkiye, tam da Mustafa’nın görmek istediği şekilde, tek yürek oldu.   Bu süreçte siz çalışanlarımız ve bayilerimiz benzersiz bir dayanışma örneği gösterdiniz.  Kiminiz şahsen taziyeye geldiniz, kiminiz mesajlarınızla, dileklerinizle, çelenk bağışlarınızla, kiminiz de göz yaşlarınızla, sessizce onu düşünerek, hissederek ve hissettirerek yanımızda oldunuz. Ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu en zor zamanda bir kez daha ortaya koydunuz.

Eğer bu büyük acıya dayanabiliyorsak bunu sizin varlığınıza da borçluyuz. Bunun için hepinize yürekten teşekkür ederim.

Bundan böyle bize düşen görev; onun ilkelerine sahip çıkarak, adını en güzel şekilde yaşatmaktır. Onun yolunda, onun duruşuyla yürümeye devam etmektir.  Hepimizin başı sağ olsun.”

Rahmi M. Koç

ETİKETLER

mustafa koçrahmi koçkoç holdingmustafa koçun ölümü

İlgili Galeri

Koç Ailesi'nin albümünden çok özel fotoğraflar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24