Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: Artık şirketler evrensel amaçlara odaklanmak zorunda

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nda dijital dönüşümü anlattı. Davos Zirvesi'nde iş dünyasının geleceği hakkında konuşan Çakıroğlu, yeni dönemde şirketlerin amaçlarının evrensel odakları olması gerektiğini söyledi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, bu yıl 50’incisi düzenlenen Davos Zirvesi’nde iş dünyası liderlerine Koç Topluluğu’ndaki dijital dönüşümü anlattı. Zirve kapsamında Endüstri 4.0 uygulamalarının kullanıldığı şirketlerin yöneticilerini buluşturan panelde konuşan Levent Çakıroğlu, “Dijital teknolojilerdeki hızlı değişimin yıkıcı etkileri sadece uyum değil tam anlamıyla bir dönüşümü şart koşuyor. Mevcut başarı formülleri gelecekteki başarıyı garanti etmiyor. 4 yıl önce Topluluğumuz bünyesinde başlattığımız Dijital Dönüşüm Programı ile tüm şirketlerimizde yenilikçi, iş birliğine açık, müşteriyi merkeze alan ve daha çevik yeni bir kültür oluşturma hedefiyle yola çıktık. Veriye dayalı karar verme disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getirdik. Dijital dönüşümü, Topluluk gündemimizin ilk sırasına taşıdık. Bugün Koç Topluluğu’ndaki her bir çalışma arkadaşım kültürel dönüşüme yönelik gayretlerinin, finansal hedefler kadar değerli olduğunu biliyor” dedi.

"Kat edilecek yol çok"

Dünya Ekonomik Forumu’nun Endüstri 4.0 çalışmalarında küresel en iyi örnekleri listelediği Global Lighthouse Network’üne geçen yıl Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikası ve Romanya’nın Ulmi şehrindeki Arçelik çamaşır makinesi fabrikasının dâhil olduğunu belirten Levent Çakıroğlu, “Topluluğumuzdaki kültürel dönüşüm gayretlerimizin böyle küresel başarılarla taçlanması bizleri gururlandırıyor ve sorumluluğumuzu artırıyor. Bu yıl yeniden kaleme alınan Davos Manifestosu’nda da dikkat çekildiği gibi artık şirketler tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde evrensel amaçlara odaklanmak zorundalar. Dünyanın geleceğine olumlu katkı yapmak için üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmek dışında bir seçeneğimiz yok. Manifesto, tüm paydaşlarla birlikte sürdürülebilir değer yaratmanın şirketlerin öncelikli amacı olması gerektiğini vurguluyor. Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerden başlayarak tüm paydaşları şirketlerin uzun vadeli stratejilerine yönelik ortak inanç etrafında bir araya getirmenin önemine dikkat çekiyor. Elbette kat edilecek çok yol, gerçekleştirilecek çok aşama var ancak geldiğimiz nokta doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor. Kararlılığımızı pekiştiriyor ve Topluluğumuzun geleceğine dair ortak hedeflerimizi güçlendiriyor” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 21 – 24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos Zirvesi, dünyanın en etkili iş insanlarını, siyasetçilerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyenlerini bu yıl "Uyumlu ve Sürdürülebilir Bir Dünyanın Tarafları" ana teması etrafında buluşturdu. Aralarında ‘’Sağlıklı Gelecek", "Gezegen Nasıl Kurtulur?", "Adil Ekonomi", "İyilik için Teknoloji" başlıklarının da olduğu oturumlara ev sahipliği yapan Davos Zirvesi kapsamında, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Neden Milyonlarca İnsan Dördüncü Endüstri Devrimi’nden Mahrum Kalabilir?” başlıklı panelde konuştu. Panele Levent Çakıroğlu'nun yanı sıra Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kathy Wengel, McKinsey & Company Küresel Yönetici Ortağı Kevin Sneader ve Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Peter Herweck de katıldı.

Çakıroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Süreçte öncelikle şirket odaklı hedeflerimizi belirledik. Tek tip dijital çözümlerden ziyade, her bir şirketimiz, uzun vadeli iş hedeflerine paralel olarak kendi ‘dönüşüm yol haritalarını ve uygulama projelerini’ oluşturdu. Bu kapsamda 4 yılda 640 projeyi devreye aldık. Endüstri 4.0’ın ana temaları olan yapay zeka ve veri analitiği çerçevesinde Topluluğumuz bünyesinde yarattığımız iş birliği ortamı ise dönüşüm sürecinin diğer bir bileşeni oldu. Dijital pazarlamadan, müşteri deneyimine, dijital tedarik zinciri operasyonlarından, çalışanlarımızla dijital ortamda iletişime kadar pek çok farklı konuda çalışma grupları oluşturduk. Üçüncü bileşenimiz ise şirketlerimizin arasında ve kendi içlerinde iletişim, iş birliği ve sinerjiyi kuvvetlendiren kültürel çalışmalar oldu. Dijital Dönüşüm Programımızla şirketlerimize bir vizyon çizmekle yetinmedik; aynı zamanda onlar için “değişimin katalizörü” olmaya da çalıştık. Dijital yetkinliklerimizi zirveye taşıdığımız üretim tesislerimiz olan Ford Otosan’ın Kocaeli ve Arçelik’in Romanya’nın Ulmi şehrindeki çamaşır makinesi fabrikası Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri belirleyen ‘Global Lighthouse Network’üne geçtiğimiz yıl kabul edilerek Topluluğumuza ve Ülkemize büyük gurur yaşattı. Hiç şüphe yok ki, dijital dönüşümün kalbinde ‘İnsan’ yer alıyor. Sayısı 100 bine yaklaşan çalışma arkadaşımız, 8000’i aşkın bayimiz ve tedarikçilerimizle, Topluluk olarak çok geniş bir ekosisteme etki ediyoruz. Her seviyedeki çalışma arkadaşlarımıza yatırım yapıyor, veriye dayalı karar verme disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getiriyoruz. Liderlik gelişim programlarını da eğitim stratejimizde önceliklendiriyoruz.”