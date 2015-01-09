Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ'a 160 milyon liralık vergi cezası

Gezi Parkı eylemleri ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirilen Koç Koç Holding bünyesindeki şirketlerden TÜPRAŞ'a, 2009-2013 hesap dönemleri için toplam 160 milyon lira vergi cezası verildi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2013 yılında başlatılan vergi incelemesi kapsamında 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için kendilerinden 65,6 milyon TL vergi aslı ve 94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 milyon TL talep edildiğini bildirdi.

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şirket nezdinde 24 Temmuz 2013 tarihili özel durum açıklamasındaki konular kapsamında yürütülen vergi incelemesi sonucunda vergi inceleme elemanları tarafından eleştiri konusu yapılan hususlara ilişkin olarak düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ile Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin kendilerine tebliğ edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şirketimize tebliğ edilen Rapor ve İhbarnamelerden anlaşıldığı kadarıyla; 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için 65,6 milyon TL vergi aslı, 94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 milyon TL talep edilmektedir. Söz konusu Vergi ve Ceza İhbarnameleri ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün yasal haklarımız kullanılacak olup, konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır" denildi.