Koç Holding, 58. Olağan Genel Kurul'da 2021 faaliyet raporunu paylaştı

Koç Holding’in 58. Olağan Genel Kurulu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 1 Nisan Cuma günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti.

Olağan Genel Kurul kapsamında belirlenen Koç Holding Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

"Rahmi M. Koç (Şeref Başkanı) Ömer M. Koç (Yönetim Kurulu Başkanı) Ali Y. Koç (Başkan Vekili) Semahat S. Arsel (Üye) Caroline N. Koç (Üye) İpek Kıraç (Üye) Levent Çakıroğlu (Üye) ve CEO Jacques A. Nasser (Üye) Emily K. Rafferty (Bağımsız Üye) Dr. Cem M. Kozlu (Bağımsız Üye) Peter Martyr (Bağımsız Üye) Michel Ray de Carvalho (Bağımsız Üye)

Toplantı kapsamında Koç Holding'in 2021 faaliyet raporu paylaşılırken, yönetim kurulu raporu okundu.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç açıklamasında “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Koç Topluluğu, böylesi belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktı” diye konuştu.

"Son 5 yılda 53 milyar TL yatırım gerçekleştirdik"

Rahmi M. Koç toplantıda “2021 yılındaki 17,3 milyar TL (1,9 milyar ABD doları) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 53 milyar TL (8,9 milyar ABD doları) yatırım gerçekleştirmiş olduk. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Eğitim, bilim, sağlık, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla toplumsal kalkınmaya çok yönlü destek olduklarını belirten Rahmi M. Koç, “Yarım asrı geride bırakan Vehbi Koç Vakfı sayesinde, ticari başarılarımızla yarattığımız katma değeri çeşitli projeler ve yatırımlar yoluyla halkımızla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı

"Pandemi sonrasında siyasi risklerin arttığı bir dünya bulacağımız kanaatindeyim"

Ömer M. Koç, “Aşının yanı sıra tedavi imkânlarının da gelişmesiyle, 2022’nin ikinci yarısında pandeminin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceği öngörülüyor.” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında Covid-19 pandemisinin yarattığı sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldıkları bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek şöyle dedi:

“2022 yılında tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretilmiş olacak; ancak maddi imkânları yetersiz ülkelerin aşıya erişiminde küresel dayanışmayla hareket edilemezse, sene sonunda gördüğümüz gibi yeni varyantlarla riskin süreceği aşikâr. Yine de, aşının yanı sıra tedavi imkânlarının da gelişmesiyle, 2022’nin ikinci yarısında pandeminin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceği öngörülüyor. Ancak her hâlükârda, ülkeler ve toplumsal kesimler arasında derinleşen eşitsizliklerle, pandemi sonrasında siyasi risklerin arttığı bir dünya bulacağımız kanaatindeyim.”

"Yapı Kredi ve Arçelik hisselerinin geri alımı piyasada müspet karşılandı"

Koç Topluluğu’nun belirsizliklerle dolu bir seneyi daha memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığına dikkat çeken Ömer M. Koç şöyle konuştu:

“Tüm gruplarımız, bütçe öngörülerinin üzerinde bir performans sergilediler. Sürekli değişebilen koşullara uygun kararları alarak, riskleri yönetip fırsatlardan istifâde ederken, uzun vâdeli stratejik odağımızı da muhafaza ettik. Yapı Kredi’de ortağımızın hisselerinin satın alınması ve Koç Holding ile Arçelik hisselerinin geri alım programları piyasa tarafından müspet karşılandı. 2020’de duyurduğumuz Arçelik-Hitachi ortaklığının tamamlandığı ve Ford Otosan’ın ülkemizin elektrifikasyon odaklı en büyük otomotiv yatırımına fiilen başladığı bir seneyi geride bırakıyoruz. Arçelik’in Whirlpool’un Türkiye’deki şirketini ve Entek’in Süloğlu rüzgâr enerjisi santralini satın alması da yıl içinde attığımız diğer önemli adımlardı.

"Karbon dönüşümün rekabetçiliğimizi şekillendireceği açıktır"

Başarılı finansal neticelerimize yansıyan operasyonel ve stratejik kararları hızla alıp hayata geçirirken, değişimi kucaklayan bir kültürü yerleştirme çabalarımızın meyvelerinden istifâde ediyoruz. Dijital dönüşüm, çevik yönetim, sıfır bazlı bütçeleme, inovasyon ve girişimcilik projelerimizle şekillenen kültürel dönüşüm programımızın kapsamına bu sene, önemli bir adım atarak karbon dönüşüm ayağını da ekledik. Küresel ekonominin ve siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen bu konunun, yakın gelecekteki rekabetçiliğimizi şekillendireceği açıktır. Karbon Dönüşüm Programımız, bizi bu geleceğe hazırlayacak iddialı ve gerçekçi bir bakış açısı sunacak.

Çakıroğlu: Konsolide gelirlerimiz yüzde 89 arttı

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, Holding bünyesindeki tüm grupların 2021'de bütçenin üzerinde bir performans sergilediğini belirterek şöyle devam etti:

“2021’de konsolide gelirlerimiz yüzde 89 artışla 346,7 milyar TL’ye ulaşırken, kombine yurt dışı gelirlerimiz 19 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Belirsizlik ortamına rağmen 2021’de yaptığımız 17,3 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senedeki yatırımlarımızın toplam tutarını 53 milyar TL’ye çıkardık. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda yurt dışı yatırım faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz.”

"Şirket içi diyalog mekanizmalarını iyileştiriyoruz"

Çakıroğlu Holding bünyesinde yürütülen insan kaynağına ilişkin şunları söyledi:

“Kapsamlı programlarla tüm şirketlerimizde çevik yönetim anlayışını yaygınlaştırıyor, şirket içi diyalog mekanizmalarını iyileştiriyoruz. Stratejik iş gücü dönüşümü çalışmalarımız da 2021 yılında hız kazandı."

Faaliyet raporu

Holding tarafından 2021 yılına ilişkin açıklanan faaliyet raporundaki genel değerlendirmeler ise şöyle:

- 2021 yılında Koç Holding’in kombine gelirleri 544,3 milyar TL olmuştur.

- 2021’de yapılan 17,3 milyar TL kombine yatırım ile son 5 yıllık toplam tutar 53 milyar TL’ye ulaşmıştır. En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri izlemiştir.

- Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm Topluluğun odaklandığı başlıca alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 2021 yılında yaklaşık 3,3 milyar TL ar-ge yatırımı yapılmıştır. Koç Topluluğu, Türkiye’de özel sektör ar-ge yatırımlarının yaklaşık yüzde 7’sini gerçekleştirmektedir.

- Koç Topluluğu’nun yurt dışı gelirleri, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerimizin ihracat performansları ile 19 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş; yurt dışı gelirlerin toplam kombine gelirler içindeki payı yüzde 32 olmuştur. Tüpraş dâhil yabancı para ve yabancı paraya endeksli gelirler, toplam kombine gelirlerin yüzde 53’ünü oluşturmuştur.

- 31 Aralık 2021 itibarıyla, Borsa İstanbul 100 endeksindeki (BIST 100) halka açık şirketleri ile Koç Holding’in toplam değerinin, BIST 100’deki şirketlerin piyasa değeri içindeki payı yüzde 21 seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Koç Topluluğu’nun kombine gelirlerinin Türkiye’nin GSYH’sine oranı yüzde 8 seviyesinde olup; ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik faaliyetleri

Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik öncelikleri ile buna bağlı performansına detaylıca yer verilen Koç Holding 2021 yılı Faaliyet Raporu’ndan öne çıkan başlıklar ise şöyle:

- Koç Holding sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını “Geleceğe. Birlikte” stratejisi çerçevesinde yönetmektedir.

- İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) destek veren şirketler arasında yer alan Koç Holding iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri ve oluşabilecek fırsatları TCFD çerçevesinde yönetmeyi, paydaşlarına düzenli olarak açıklamayı ve ekosistemine yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

- Koç Holding 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında yüzde 27, 2040 yılında yüzde 49 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için gereken düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritasını oluşturmak adına Topluluk genelinde Karbon Dönüşüm Programı başlatılmıştır.