Koç: Herkesin alacağı klasta bir araba olacak

T24 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomobil konusunda, ''Herkesin alabileceği klasta bir araba olacak'' dedi.





Koç Grubu'nun Tofaş’taki ortağı İtalyan Fiat’ın teknolojik desteğiyle Bursa’da ‘Türk malı’ otomobil üretmek için düğmeye basması sonrasında süreç ilerliyor.



TÜSİAD Genel Kurulu'nda yerli otoyla ilgili soruları yanıtlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomobil için yepyeni bir platform olacağını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini, konu üzerinde ortakları Fiat ile Tofaş için çalıştıklarını belirterek, şu anda takvim veremeyeceğini söyledi.



Üretilecek otomobille ilgili en ufak bir detay veremeyeceğini belirten Koç, "Doğru yanlış haberler çıkıyor. Herkesin alabileceği klasta bir araba olacak. Üretimi TOFAŞ yapacak" dedi.



Hükümetle temasları olduğunu ifade eden Koç, ''OSD üzerinden kendilerine bu işin nasıl olacağına dair önerilerimizi sunduk. Dolayısıyla çok yakın bir şekilde çalışma içindeyiz'' dedi.



Fiat Grubu, Koç Holding ile birlikte ana hissedar olduğu Tofaş'ta yüzde 37.86 pay sahibi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yer oto projesini ilk olarak Ocak 2011’de TÜSİAD Genel Kurulu’nda dile getirmişti.





