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Ekonomi

Koç: Hayalim zaten Koç'un başına geçmekti

Mustafa Koç, destekledikleri “Ülkem için” projesi kapsamında çevre eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

21 Ekim 2009 03:00

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Konya’da bir öğrencinin, “Hiç doktor, avukat olmak gibi bir hayaliniz var mıydı” sorusuna, “Küçüklüğümdeki en büyük hayalim bu kurumun başına geçmekti” yanıtı verdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, destekledikleri “Ülkem için” projesi kapsamında çevre eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Mustafa Koç, dün Konya’da ilk olarak Koç Topluluğunun bayileriyle bir araya geldiği “Anadolu buluşmaları” toplantısına katıldı, Otokoç Konya şubesini ziyaret etti. Burada Koç Grubu’nun yürüttüğü “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi kapsamında burs alan ve staj gören öğrencilerle bir araya gelen Mustafa Koç, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Hayalim Koç’tu

Koç, bir öğrencinin, “Doktor olmak, avukat olmak gibi mesleğiniz dışında  bir hayaliniz var mıydı?” şeklindeki sorusuna, “Hayır, küçüklüğümdeki en büyük  hayalim, bu kurumun başına geçebilmekti. Onu da başardım. Onun dışında pilot olmak, doktor olmak gibi bir hayalim yoktu” yanıtı verdi. Bir başka öğrencinin, her insanın örnek aldığı bir model olduğu, kendisinin de model aldığı bir isim olup olmadığını yönündeki sorusuna Koç, her zaman Vehbi Koç’u örnek almaya ve onun yolunda gitmeye çalıştığını bildirdi.

Öğrencinin çevre etkisi

Koç, gelecek kuşakların çevre konusunda bilinçlendirilmesinin, kaynakları daha dikkatli kullanma ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları geliştirme konusunda eğitim görmelerinin Türkiye’nin ve dünyanın  geleceği açısından son derece önemli olduğunu bildirdi. Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerin çevre korumada önemli olan  faktörleri, doğanın tahribatını önlemek için alınacak önlemleri öğrendiğini dile getiren Koç, “Öğrencilerin bu eğitimde öğrendiklerini tüm hayatları boyunca uygulayacağını umuyoruz. Öğrenciler; inanıyorum ki günlük yaşantınızda yapacağınız küçük değişimlerle çevreye daha az zarar vererek dünyanın kaynaklarını daha dikkatli kullanacaksınız. Yani başka bir deyimle dünyayı kurtaran çocuklar olacaksınız” diye konuştu.

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