'Koç Gurubu'nun kazandığı MİLGEM İhalesi hangi gerekçeyle iptal edildi?'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, internete düşen Başbakan Erdoğan ile tersane sahibi işadamı Metin Kalkavan arasında 16 Nisan 2013 tarihinde geçtiği iddia edilen konuşmayı TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Milli Savunma Bakanı’na böyle bir telefon görüşmesinin ne amaçla yapıldığını soran Türkkan, Başbakan Erdoğan ile işadamı Metin Kalkavan arasında konu ile ilgili kaç telefon görüşmesi yapıldığını sordu. Türkkan, iddia edilen görüşmede hangi gerekçeyle İşadamı Kalkavan'dan ihaleye başvurduğu halde, çağrılmadığı için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na ihbarda bulunması istenmektedir sorusunu yöneltti.

MHP’li vekil, Bakan Yılmaz’dan MİLGEM İhalesi ile ilgili sürecin açıklanmasını ve KOÇ Grubu kazandığı halde ihalenin hangi gerekçeyle iptal edildiği konusuna da açıklık getirmesini istedi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a yöneltilen sorular şöyle:

-MİLGEM İhalesi ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan ile tersane sahibi işadamı Metin Kalkavan arasında

16 Nisan 2013 tarihinde geçtiği iddia edilen konuşma doğru mudur?

-Böyle bir telefon görüşmesi ne amaçla yapılmış, hangi gerekçeyle böyle bir konuşmaya ihtiyaç duyulmuş, Başbakan Erdoğan ile işadamı Metin Kalkavan arasında konu ile ilgili kaç telefon görüşmesi yapılmıştır?

-MİLGEM İhalesi’nde süreç nasıl işlemiş, ihaleye hangi firmalar katılmış, ihaleyi KOÇ Grubu kazandığı halde hangi gerekçeyle iptal edilmiştir?

-İddia edilen telefon görüşmesinde hangi gerekçeyle İşadamı Kalkavan'dan ihaleye başvurduğu halde çağrılmadığı için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na ihbarda bulunması istenmektedir?

-Bir Başbakan’ın Türk Deniz Kuvvetleri’nin millileşme adımıyla başlattığı bir projenin ihalesine müdahale etmesi hukuki açıdan doğru mudur?

-MİLGEM Projesi İhalesi’ni KOÇ Grubu'ndan alıp Devlet’i zarara uğratma pahasına da olsa kendisine yakın işadamının kazanması için çalışmak hangi gerekçe ile açıklanabilir?