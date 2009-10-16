Koç: Gel sen ol diye yalvarıyoruz

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (TÜSİAD), Başkan Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın ocakta yapılacak genel kurulda görevinden ayrılacak olması, 'yeni başkan kim olacak?' tartışmalarını başlattı.



TÜSİAD'daki başkanlık tartışmalarını ilginç bir çıkış yaparak değerlendiren işadamı Rahmi Koç, geçmişte işadamlarının hayalini bu koltuğun süslemesine karşılık bugün aday bulmakta zorluk çektiklerini söyledi. Koç, "Kimse aday olmak istemiyor. Daha evvel pek çok insan arasında seçim yapmak zorunda kalırdık. Şimdi 'gel sen ol' diye biz yalvarıyoruz. Fakat kimse çıkmıyor.'' dedi. Zaman gazetesinin haberine göre, Yalçındağ'ın "Yıl sonunda başkanlığı bırakıyorum." açıklamasından sonra gözler Yüksek İstişare Konseyi'ne (YİK) çevrildi. Kulislerde Yalçındağ'ın bırakma kararını yönetime bilgi vermeden kamuoyu ile paylaştığı, bu nedenle de seçim takviminin öne alındığı belirtiliyordu. TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç, konuyu değerlendirmek üzere başkanlar kurulunun ekim ayı sonunda toplanacağını belirterek, olağanüstü genel kurul tarihinin tespit edileceğini söyledi. Buna göre ocak ayına kadar patronlar kulübünde Yalçındağ'ın koltuğuna oturacak yeni isim belli olacak. Muhtemel başkan adayları olarak basına yansıyan isimler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Koç, "Şu ana kadar ne yönetim kurulu ne de üyelerden bize bir aday geldi. Yeni başkanın kim olacağını konuşmak için erken." şeklinde konuştu. New York'ta bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Koç, görev süreleri ile ilgili tartışmaların Yalçındağ örneğinde olduğu gibi "2 sene kısa, 4 sene uzun geliyor" görüşünü bir kere daha teyit ettiğini vurguladı. Uygun görülürse bu konuda tüzük değişikliğine gidilebilir." diyen Koç, genel kurulun onaylaması halinde 3 yıl görev yapacak bir başkanın seçimine sıcak baktığını kaydetti.



Mustafa Koç, 'YİK başkanlığına devam edebilirim' sinyali verdi



Mustafa Koç, kendisinin Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı olarak 1 yıl daha süresi olduğunu hatırlattı. "Tüzük değişirse, şartları yeniden değerlendiririm. Ancak benim görevim yönetim kurulu başkanı kadar ilave mesai gerektirmiyor. Daha çok temsil görevim var." sözleriyle de YİK başkanlığı için üyelere yeşil ışık yaktı. TÜSİAD'ın son YİK toplantısının basına kapalı bölümünde Başkan Arzuhan Yalçındağ, işadamlarından, babası Aydın Doğan'ın şirketlerine kesilen vergi cezasına karşı destek istemişti. Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yaşanan ve Doğan Grubu gazetelerinden Milliyet'e sızdırılan tartışmada Ali Koç, "Arzuhan haklı. Bu konuda fazla sessiz kaldık. Destek vermemiz, sahip çıkmamız gerekirdi. TÜSİAD olarak etkimizi kaybediyoruz. Gerektiğinde yumruğumuzu masaya vurmamız lazım. TÜSİAD'ın yönetim tarzını doğru bulmuyorum. MÜSİAD'dan bile daha güçsüz algılanmaya başladık. Onlar daha çok dikkate alınıyor." demişti. Ancak üyelerin tam destek vermemesi üzerine TÜSİAD'da vergi çatlağı ortaya çıkmış, Yalçındağ da grup gazetelerine koltuğu bırakacağını açıklamıştı. YİK toplantısında, "Aydın Doğan'ın medya gücünü kullanarak elde ettiği avantajlar unutulmasın." sözleriyle Arzuhan Doğan Yalçındağ'a en ağır eleştiriyi Hayat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Aktürk yapmıştı.

1971'de kurulan TÜSİAD'da 13 başkan görev yaptı

1971 -1979 Feyyaz Berker

1980-1984 Ali Koçman

1985 Şahap Kocatopçu

1986 Sakıp Sabancı

1987-1988 Ömer Dinçkök

1989-1990 Cem Boyner

1991-1992 Bülent Eczacıbaşı

1993-1996 Halis Komili

1997-1998 Muharrem Kayhan

1999-2000 Erkut Yücaoğlu

2001-2003 Tuncay Özilhan

2004-2006 Ömer Sabancı

2007 Arzuhan Doğan Yalçındağ