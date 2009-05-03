Koç Fiat Kredi'den kredi kampanyası

Koç Fiat Kredi'nin, Fiat Fiorino ve Doblo modelleri için mayıs ayına özel avantajlar sunan kredi kampanyası başlattığı bildirildi.



Yazılı açıklamaya göre, TOFAŞ çatısı altında yer alan markalara yönelik olarak, otomobil satın alacaklara taşıt kredisi sağlayan Koç Fiat Kredi, Fiat ticari araç modelleri için mayıs ayı sonuna kadar sürecek yeni bir kampanya düzenledi.



Fiat Fiorino ve Doblo modellerinden satın almak isteyen vergi levhalı tüm tüketicilere, Fiat Finans kanalıyla yüzde 1,29 faizle 18 bin liraya kadar 24 ay vadeyle kredi kullanma imkanı içeren özel avantajlar sunuluyor.



Bununla birlikte, 48 aya varan vade ve yüzde 1,46 faiz oranıyla 30 bin liraya varan kredi kullanma ayrıcalığı da yine Koç Fiat Kredi'nin aynı kampanya kapsamında sunduğu mayıs fırsatları arasında yer alıyor.

