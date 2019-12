-KOÇ: BÖYLE BİR İDDİAM OLMADI İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, WikiLeaks'taki iddialara ilişkin olarak, ''Sayın büyükelçi bunu bu şekilde Washington'a iletmişse tamamıyla kendi yorumudur. Gazetede çıktığı gibi benim böyle bir iddiam olmamıştır. Ancak, 20 ay evvelinin şartlarında herhangi olası başka bir alternatif ve senaryo üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bundan da daha normal bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Bu her zaman yapılan, olağan bir şeydir'' dedi. Koç, Koç Holding'in 47. Genel Kurul toplantısı ardından gazetecilerin soruları yanıtlarken, Türkiye'de ilk defa bir seçime giderken seçim ekonomisi uygulanmadığını kaydederek, ''Bu bakımdan da hem özel sektör hem de genelde ekonomik çevreler ve iş dünyası oldukça rahat. Zaten eğer bir seçim ekonomisi uygulansaydı ve musluklar açılsaydı, bunun en belirgin örneği enflasyonun çıkma olasılığıydı ki, bugün herhalde 40 yılın en düşük enflasyonunu yaşıyoruz. Bu bakımdan da planlarımızı, projelerimizi ve stratejilerimizi ve yatırımlarımızı bunun üzerine bina edip, planlayabiliyoruz'' dedi. WikiLeaks'te, kendisiyle ilgili iddialar konusunda da Koç, şöyle konuştu: ''Habere konu olan toplantıda hükümete karşı herhangi bir eleştiri bulunmuyor. Bu tip toplantılar, bu tip istişareler yabancılarla iş dünyası arasında sık sık meydana geliyor. Eğer böyle bir algılama var idiyse veya sayın büyükelçi bunu bu şekilde Washington'a iletmişse tamamıyla kendi yorumudur. Mevcut iktidarları her zaman özel sektör yaptıkları iyi işler için takdir etmiştir, yanlış gördüğü şeyleri de yapıcı bir şekilde eleştirip ikaz etmiştir. Bunu her zaman bu şekilde yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Fakat gazetede çıktığı gibi benim böyle bir iddiam olmamıştır. Ancak 20 ay evvelinin şartlarında herhangi olası başka bir alternatif ve senaryo üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bundan da daha normal bir şey olabileceğini ben zannetmiyorum. Bu her zaman yapılan, olağan bir şeydir.'' Koç, görüşmeleri basına yansıdıktan sonra hükümet, Ankara, ABD ile bir görüşmesi olmadığının altını çizerek, ''İlk defa burada konuşuyorum. Böyle bir sıkıntı ne Ankara tarafından bana iletildi, ne Washington tarafından bir geri besleme oldu'' dedi. ''O dönemki tahmininiz için tekrar seçim sonucuna ilişkin tahmin ve değerlendirmenizi sormak istesek, aynı görüşü taşıyor musunuz?'' sorusu üzerine Koç, 1994 ve 2001 senelerindeki krizlerin derinliğini bir kez daha irdelemeye gerek olmadığını kaydederek, şu yanıtı verdi: ''1994, 2001 krizleri domestik (yerli, yerel) nitelikteydi. 2008'de bütün dünyayı, özellikle gelişmiş ülkeleri kapsadığı için çok daha fazla endişe duyuyorduk, bu bakımdan da tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu. Unutmayın ki bu, belediye seçimlerinden hemen sonra patlak veren bir krizdi. O bakımdan her türlü senaryoyu insanın aklına getirmesi de bu bağlamda gayet doğaldı. Fakat bunu ben başka platformlarda da dile getirdim. O zaman IMF'nin gelmesi ve IMF'nin akreditasyon açısından ülke için önemli olduğu üzerine vurgu yapıyorduk. Fakat hükümet IMF'siz de bu süreci, ekonomiyi çok iyi yönetti. Buradan da çok az yara alarak atlattık.'' Mustafa Koç, WikiLeaks'taki belgelerde, dolaylı olarak AK Parti karşıtı bir pozisyona düşürülmüş olmaktan dolayı ne hissettiğinin sorulması üzerine, ''AK Parti'ye karşı bir duruş sergilemek veya AK Parti'yle beraber olmak gibi bir şey söylemek bence çok yanlış olur. Burada bir iktidar partisi var. İktidar partisi hepimizin yaptığı gibi elinden gelen en iyi şeyi ülke için yapmaya çalışıyor. Zaman zaman ters düşebiliyor özel sektör mevcut hükümetle. Bu daha evvel de olmuştur. Fakat önünde sonunda hedef her zaman aynı. O bakımdan mühim olan üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ülkenin geleceği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun için de mümkün olduğu kadar seçilmiş hükümetlerle ve şimdiki hükümetle de iş dünyası olarak çok yakın istişare halindeyiz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz'' diye konuştu.