-Koç ailesinin adı Metropolitan Müzesinde NEW YORK (A.A) - 25.10.2011 - New York'taki dünyaca ünlü Metropolitan Sanat Müzesinin (MET) İslam Eserleri Bölümünde açılan iki yeni Osmanlı sanat galerisine Koç ailesinin adı verildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve kardeşi Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, MET'in İslam Eserleri Bölümünde, ''Arap Ülkeleri, Türkiye, İran, Orta Asya ve Güney Asya Galerileri'' açılış törenine katıldılar. MET'in Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Campbell açılış töreninde yaptığı konuşmada, müzede 15 yeni galeri açmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, İslam sanatı ve kültürünü en iyi şekilde anlatan galerilerin dünya tarihinde Arap Baharının yaşandığı önemli bir dönemde açıldığını söyledi. Campbell, müzeye ve galerilerin açılmasına destek veren Rahmi Koç ve ailesine de cömertliklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Ann Stock da konuşmasında, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u temsilen açılışta olduğunu belirterek, MET'in bu yeni galerilerinin pek çok kişiye ve öğrencilere çok yararlı bilgiler vereceğini ifade etti. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney de dünyanın en iyi müzelerinden biri olan MET'in her biri ''cevher'' niteliğinde olan bu yeni galerilerinin açılışından büyük memnuniyet duyduğunu, galerilerin hem müzeyi, hem de New York'u çok daha fazla kişinin ziyaret etmesini sağlayacağını söyledi. New York Belediye Meclisi Başkanı Christine Quinn de konuşmasının başında Van'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ve Van'daki arama kurtarma operasyonlarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. Quinn, babasının çocukluğunun, MET'in bulunduğu mahallede Büyük Buhran zamanında geçtiğini anlatarak, babasının özellikle yazları zamanının tümünü bu müzede geçirdiğini, çünkü müzenin ''ücretsiz, temiz, güvenli ve serin'' olduğunu ve hala da böyle olmaya devam ettiğini, babasının müzede çok zaman geçirmesi ve burada sergilenen her şeyi okuyup öğrenmesi dolayısıyla da son derece entelektüel bir kişi olduğunu ifade etti. -Rahmi Koç galerileri gezdi- Açılış töreninin ardından Rahmi Koç, Semahat Arsel ve beraberindeki heyet, MET'in tek Türk küratörü Deniz Beyazıt'tan detaylı bilgi alarak yeni açılan galerileri tek tek gezdiler. Rahmi Koç tüm galerileri sırayla gezdi, küratöre detaylı sorular sordu ve en sonunda ''Arap Ülkeleri, Türkiye, İran, Orta Asya ve Güney Asya Galerileri''nin en önemlilerinden ve en göz alıcılarından olan ''Koç Ailesi Galerileri''ni inceledi. Osmanlı İmparatorluğunu'nun en parlak dönemlerindeki sanat eserlerinin, halıların, el sanatlarının, dokumaların, silahların ve halıların da sergilendiği Koç Ailesi Galerileri oldukça geniş bir alana sahip bulunuyor. MET'in İslam Eserleri Bölümünde inşa edilen 15 galeri 1 Kasım'dan itibaren de halka açılacak.