-KOÇ AİLESİNE ''HAYIRSEVERLİK ÖDÜLÜ'' İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - BNP Paribas'ın Hayırseverlik Ödülü, ''Tüm dünya için öncü ve örnek nitelikteki çalışmaları'' nedeniyle Koç Ailesi'ne verildi. Koç Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada ''Hayırseverliğin Nobeli'' olarak bilinen Carnegie Hayırseverlik Madalyası'nı 2009 yılında Türkiye'ye getiren Koç Ailesi'ne bir ödülün de Avrupa'dan geldiği belirtilerek, küresel bankacılık ve finansal hizmetler alanında Avrupa lideri olan ve dünyanın en güçlü 6 bankasından biri olarak gösterilen BNP Paribas'ın, 2008 yılından beri verdiği ''Hayırseverlik Ödülü''nün bu yıl Koç Ailesi'ne layık görüldüğü bildirildi. Açıklamaya göre, BNP Paribas'tan ödüle ilişkin yapılan açıklamada, Hayırseverlik Ödülü ile öncü ve örnek teşkil eden çalışmaları olan hayırsever iş adamları ve ailelerin ödüllendirildiği anımsatılarak, ''Ödül komitesi tarafından hayırsever kişinin ya da ailenin yaptığı çalışmaların yanı sıra bu çalışmaların oluşturduğu etki de değerlendirilmektedir. BNP Paribas Varlık Yönetimi, bu tür girişimlerin tüm dünyada artmasını teşvik etmektedir'' denildi. 2007 yılından bu yana hayırseverlik ve sürdürülebilir büyüme konusunda uluslararası konferanslar düzenleyerek, hayırseverlik konusunda dünyada uyarıcı bir tartışma ortamı sağlama yönünde çalışmalar yapan BNP Paribas'ın, bu ödülün bir yansıması olarak Koç Ailesi'nin hayırseverlik çalışmalarının anlatıldığı özel bir kitap yayınlayacağı bildirildi. -ÖDÜL TÖRENİ- Açıklamaya göre, Hayırseverlik Ödülü'nü, 21 Haziran'da Paris'te düzenlenen törende Koç Ailesi adına Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi M. Koç aldı. Törene BNP Paribas Üst Yöneticisi (CEO) Baudoin Prot, Jüri Başkanı Siyaset Bilimi Profesörü Suzanne Berger, jüri üyeleri ve 2008 yılından beri bu ödülü kazanan kişi ve aileler katıldı. Koç, törende yaptığı konuşmada, tüm dünya için hayırseverliğin her geçen gün daha fazla önem taşıdığına dikkati çekerek, ''Globalleşme ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile vakıflar, geçmişe oranla daha uluslararası bir yapıya kavuşmaktadır. 42 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı, Türkiye'de farklılık yaratan önemli hayırseverlik projelerini üretmeyi ve desteklemeyi sürdürmektedir'' dedi. Hayırseverlik konusunda Türkiye'de yapılan çalışmaların artarak sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, ''Vehbi Koç Vakfının misyonu, tutkulu fakat erişilebilir vizyonu ve profesyonelliğin en üstündeki çalışmaları ile hayırseverlik faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz'' diye konuştu. Rahmi M. Koç, ABD'yi ziyareti sırasında büyük vakıflardan etkilenen babası Vehbi Koç'un, ''Ülkene, sana verdiklerinden bir kısmını geri vermek zorundasın'' felsefesine inandığını belirterek, babasının ABD'yi ziyareti sırasında büyük hastanelerin, üniversitelerin, müzelerin arkasında büyük vakıfların olduğunu gördüğünü anlattı. Babasının Türkiye'ye döndüğünde bir vakıf kurmak için çalışmalara başladığını, ancak bir yasal çerçeve olmadığı için 23 yıl boyunca bir yasa oluşturmak için çalıştığını dile getiren Rahmi Koç, sonunda da başarılı olduğunu ifade etti. -HAYIRSEVERLİK ÖDÜLÜ- BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü'nü 2008 yılında Sahra-altı Afrika'nın gelişmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile Sudanlı Dr. Mo İbrahim, 2009 yılında Afrikalı öğrencilerin eğitimine yönelik uyguladığı projelere destek veren ünlü Fransız uzman Odon Vallet aldı. 2010 yılında ise, yoksulluğun önlenmesine yönelik Lucie and Andre Chagnon Vakfında yaptıkları çalışmalarla tüm dünyada tanınan Kanadalı Chagnon Ailesi'ne verildi.