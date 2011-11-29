Kobralar ve jammerlar eşlik etti!

T24

Cizre’de bugün askeri hareketlilik sınıra yapılan asker sevkiyatı ile sürdü. Mardin yönünden gelen ve Cizre’den geçiş yapan yaklaşık 200 sivil minibüs içinde tam techizatlı komandolar olduğu görüldü. Konvoya havadan Kobra helikopterler sürekli eşlik ederken, zaman zaman konvoy üzerinde alçak uçuş yaptıkları görüldü.Konvoya karadan da frekans karıştırıcı Jammer’li araçlar ile zırhlı araçlar eşlik etti. Konvoydaki askerlerin sınır birliklerine götürülerek burada konuşlandırıldıkları belirtildi.