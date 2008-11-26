KOBİ’lere ‘Cansuyu kredisi’ verilmeye başlandı

İmalatçı esnaf ve sanatkârlar ile küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), 350 milyon YTL'lik sıfır faizli cansuyu kredisine bugünden itibaren başvurabilecek.



Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sıfır faizli cansuyu desteğinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler ile imalatçı esnaf ve sanatkârlar, krediye aracılık edecek Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, TEB ve Fortisbank'a başvurabilecek.



Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ'ler, krediyi, ilk 3 ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitler halinde olmak üzere toplam 12 ayda ödeyecek.



KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı KOBİ'lerle imalatçı esnaf ve sanatkârlar başvurularını direkt olarak söz konusu 7 bankaya yapabilecek. KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı olmayanların ise önce KOSGEB Merkez Müdürlüklerine başvurarak KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu doldurmaları gerekiyor. Yapılan başvurular KOSGEB ve bankalarca belirlenecek kriterlere göre değerlendirilecek.



Teminat sorunu yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'ler, sistem üzerinden Kredi Garanti Fonu'ndan destek alabilecek.



Sıfır faizli 350 milyon YTL'lik cansuyu kredisi desteği kapsamında, 9 çalışanı olan KOBİ'ler ile imalatçı esnaf ve sanatkarın 25 bin YTL'ye, kadın imalatçı esnaf ve sanatkarlar 30 bin YTL'ye kadar kredi alabilecekler. 9'dan fazla çalışanı olan KOBİ'ler ise 25 bin YTL'lik kredi tabanının üzerine çalışan başına 2 bin YTL ek kredi kullanabilecekler. Üst limiti 100 bin YTL olan destekten 10 binin üzerinde KOBİ'nin ve imalatçı esnaf-sanatkarın yararlanması hedefleniyor

