-KOBİ'LERE 3 MİLYAR LİRALIK KREDİ DESTEĞİ GAZİANTEP (A.A) - 23.11.2010 - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, KOBİ'lere 3 milyar liralık kredi desteği verileceğini bildirdi. Mazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İhracat Kredisi Destek Programı ve Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı hakkında bilgi verdi. Destek paketi çerçevesinde verilecek kredilerin faizlerinin dörtte üçünü KOSGEB, dörtte birini işletmenin karşılayacağını belirten Mazıcıoğlu, şunları kaydetti: ''Ölçek Endeksli Büyüme Kredi Destek Programından 44 bin, İhracat Kredisi Destek Programı'ndan da 5 binin üzerinde işletmenin yararlanmasını bekliyoruz. Her bir destek programı kapsamında 1,5 milyar lira olmak üzere toplam 3 milyar lira tutarında kredi desteği verilecek. Hükümetimizin önceliklerinin arasında KOBİ'leri ihracata ve büyümeye yönlendirmek önemli yer tutmaktadır.'' Halil Mazıcıoğlu, İhracatçı KOBİ'lere sağlanacak kredinin toplam üst limitinin 200 bin dolar olacağını bildirdi. Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi'nde işletme başına kredi üst limitini ve ödenecek faiz miktarını açıklayan Mazıcıoğlu, bunun mikro ölçekli işletme için 30 bin lira ve faizinin 859 lira, küçük ölçekli işletme için 50 bin lira ve faizinin 1,431 lira, orta ölçekli işletme için 80 bin lira ve faizinin 2,300 lira olduğunu bildirdi. Mazıcıoğlu, şu bilgileri verdi: ''KOSGEB, İhracat Kredisi Destek Programı için 17, Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı için de 18 banka ile anlaşma yaptı. Desteklerden yararlanmak isteyen işletmeler, bu bankaların herhangi bir şubesine, 23 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabilecekler. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz, bu konuda Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ye başvurabilecekler. KOBİ'lerimiz ve girişimcilerimiz, programlar hakkındaki bilgilere KOSGEB'in web sitesinden, 444 1 567 numaralı KOSGEB Çağrı Merkezi'nden veya KOSGEB Hizmet Merkezlerinden ulaşabilecekler.'' Mazıoğlu, bu kredi destek programının çok iyi sonuçlar vereceğine inandığını sözlerine ekledi.