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Ekonomi

KOBİ'LERE 3 MİLYAR LİRALIK DESTEK ANKARA (A.A)

11 Kasım 2010 12:47

-KOBİ'LERE 3 MİLYAR LİRALIK DESTEK  ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) toplam 3 milyar liralık kredi destek paketini açıkladı. Ergün, paketin İhracat Kredisi Destek Programı ile Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı'ndan oluştuğunu bildirdi. Nihat Ergün, Yeni Başbakanlık Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, İhracat Kredi Destek Programı'nın üst limitinin işletme başına 200 bin dolar olacağını söyledi. Ergün, Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı kapsamında işletme başına verilecek mikro ölçekli kredinin üst limitin 30 bin lira, küçük ölçekli işletmeler için üst limitin 50 bin lira, orta ölçekli işletmeler için üst limitin ise 80 bin lira olarak tespit edildiğini kaydetti. Bu çerçevede mikro kredi 10 işçiden az işçi çalıştıran, yıllık ciro toplamı 1 milyon liradan az olan, küçük ölçekli işletme kredisi 10-49 arası işçi çalıştıran, yıllık cirosu 1-5 milyon lira arası olan, orta ölçekli işletme kredisi 50-249 arası işçi çalıştıran, yıllık cirosu 5-25 milyon lira arası olan işletmelere verilecek. Destek paketi çerçevesinde verilecek kredilerin faizlerinin dörtte üçünü KOSGEB, dörtte birini işletme karşılayacak.

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