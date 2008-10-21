KOBİ'ler durgunluğa karşı yeni pazarlara yönelmeli

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Develi, yaşanan durgunluk nedeniyle beklenti içine giren KOBİ'lerin önümüzdeki süreçte gözünü dışarıya çevirerek, yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini bildirdi.



Develi, yaptığı açıklamada, 2008 yılına büyük umutlarla giren KOBİ'lerde büyük bir kaygı ve beklentinin hakim olduğunu söyledi.



Son dönemlerde ABD'deki finans piyasalarında başlayan ve Avrupa ülkelerine yayılan "global kriz"in KOBİ'lerin hedeflerine ulaşması noktasında sorun yarattığını ifade eden Develi, "2008, kriz nedeniyle insanların önünü görmekte zorlandığı bir süreç olarak geçiyor. Özellikle son bir aydır yeni yatırım yapmak isteyenler ciddi boyutlarda tedirginlik yaşıyor" dedi.



Tüm sektörlerde durgunluk yaşandığını anlatan Develi, şöyle devam etti:



"Teşvik politikaları acilen gözden geçirilmeli. Önümüzdeki yıl sıkıntıların sürmemesi için insanlar rahatlatılarak yatırımlara devam etmeleri sağlanacak önlemler alınmalı. Ayrıca yaşanan durgunluğu aşabilmek KOBİ'ler de kendi imkanlarıyla yeni pazarlara yönelmeli. Bu konuda, özellikle otomotiv sektörünün işlevi son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatının yüzde 65'e yakınını elinde bulunduran otomotiv sektörü, özellikle Afrika pazarlarını düşünmesi lazım. Sıkıntıları aşabilmek için yeni yılda KOBİ'ler dışarıya gözünü dikip, yeni pazarlar yaratmalı."



Bunların hayata geçirilememesi halinde sektördeki durgunluğun önümüzdeki yılda daha da artacağını ifade eden Develi, "Aksi durumda dünyadaki krizden etkilenme riskimiz artar. Ama şu anda kriz çığırtkanlığı yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bu gibi kriz dönemlerinde her şeyden önce moral gerekir" diye konuştu.



Develi, 2009'da hazırlık çalışmaları süren sanayi envanterinin süratle bitirilmesi, sektörel anlamdaki teşvik politikalarının da hızla yeniden düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Nötr bir yıl oldu



KOBİ'ler için 2008'in "inişli-çıkışlı" grafik sergilediğini ifade eden Develi, söz konusu dönemde doğrudan yabancı yatırımlarda bir azalma gözlemlendiğini bildirdi.



2008 yılı için "yabancı yatırımların sigortacılık ve bankacılık başta olmak üzere finans sektöründe yoğunlaştığı bir yıl oldu" yorumunu yapan Develi, şunları kaydetti:



"Türkiye'de yabancı yatırımcıdan beklenen şey, istihdam yaratacak doğrudan yatırımlar. Ama ne yazık ki bunların azaldığını gördük. 2009'da da tekrarlanmaması için yabancıların doğrudan yatırım yapmasını teşvik edecek kararlar alınmalı. Yaşanan sıkıntıların 2009'da da tekrarlanmaması için 2008'in iyi analiz edilmesi gerekir. Bu bir an önce hayata geçirilirse 2009 sorunsuz geçer ve KOBİ'ler güç kazanır. 2008 yılı genel itibariyle yaşanan krizinde etkisiyle nötr bir yıl oldu."

