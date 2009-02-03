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Spor

Kobe'nin rekor gecesi

Los Angeles Lakers deplasmanda New York Knicks'i Kobe Bryant'in 61 sayısıyla 126-117 mağlup etti.

03 Şubat 2009 02:00

Los Angeles Lakers deplasmanda New York Knicks'i Kobe Bryant'in 61 sayısıyla 126-117 mağlup etti. Bryant, Madison Square Garden'da en fazla sayı atan rakip oyuncu unvanını Michael Jordan'dan aldı.

Andrew Bynum'dan yoksun Lakers (38-9) Knicks'i (21-26) Kobe Bryant'ın inanılmaz performansıyla yenerek deplasman turundaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bryant, "MVP" tezahüratları altında mücadeleyi 61 sayıyla tamamladı ve Madison Square Garden tarihinin sayı rekorunu kırdı. Bundan önce Knicks'in salonunda bir maçta en fazla skor üreten rakip oyuncu 55 sayı ile Michael Jordan, evsahibi takımdan ise 60 sayı ile Bernard King'di. King'in rekoru 1984 yılına aitti.

Lakers'ı 126-117'lik galibiyete taşıyan Bryant, bu sezon bir maçta en çok sayı atan oyuncu unvanını alırken, kariyerinde 24'üncü kez 50 sayı veya üzerine çıktı.

19/31 saha içi isabetiyle oynayan Lakers'ın süper yıldızı kullandığı 20 faul atışında da isabet sağladı. Pau Gasol 31 sayı, 14 ribaundla Bryant'a destek verdi. Bynum'ın yerine ilk beşte başlayan Lamar Odom altı sayı, 14 ribaundla oynadı.

Orlando Magic (36-11) evinde Dallas Mavericks'e (28-19) 105-95 yenilirken, All-Star takımına seçilen oyun kurucusu Jameer Nelson'ı da kaybetti.

Dwight Howard 35 sayı, 11 ribaunt ve Hidayet Türkoğlu'nun 18 sayısı, Magic'in üç maçlık galibiyet serisinin sona ermemesi için yeterli olmadı. Üçüncü çeyrekte sağ omzundan sakatlanan Nelson'ın durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Üst üste üçüncü kez kazanan konuk takımda Dirk Nowitzki 29 ve Jason Terry 23 sayı kaydetti.


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