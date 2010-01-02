Kobe'den yeni yıl mucizesi

T24 - Üç maçla devam eden NBA'de, 2010'un ilk mucizevi hamlesi Lakers'ın süper yıldızı Kobe'den geldi. Son salisede son sözü söyleyen Kobe, ekibini mutlu sona taşıyan isim oldu. Nate Robinson'ın dramatik dönüşü Knicks'i Atlanta'da sonuca taşırken Magic de Timberwolves'un üstesinden gelmeyi başardı.







Basketbol dünyasının en önemli yıldızlarından Kobe Bryant, bir kez daha son salisede 3 sayılık atış için yükseldi ve başarılı oldu. Los Angeles Lakers, Kobe'nin son anda kaydettiği 3 sayılık basketle Sacramento Kings'i 109-108 yendi. Lakers, Kobe'nin 39 sayı kaydettiği karşılaşmada Sacramento Kings karşısında 20 sayı geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Lakers salı gecesi de Golden State karşısında 15 sayı geriye düştüğü maçı kazanmıştı.





Lamar Odom bu sezonun en iyi performanslarından birini sergilerken 20 sayı kaydetti ve 10 ribaund aldı. 26-6 ile NBA lideri konumunda olan Lakers'da Pau Gasol, 17 sayı, 16 ribaund ve sonuncusu Kobe'nin son salise basketi için olmak üzere 4 asistle oynadı. Andrew Bynum 16 sayı, 4 ribaundla takımına destek verirken, sakatlığı devam eden Ron Artest peş peşe 4'üncü maçını kaçırdı. Artest, Noel akşamında evinde düşerek dirseğinden ve başından yaralanmış, kısa süreli bir hafıza kaybı yaşamıştı.





Kings'de Spencer Hawes kariyer rekoru kırdığı maçta 30 sayı kaydetti ve 11 ribaund topladı. Omri Casspi 23 ve Beno Udrih 19 sayı, 13 asistle maçı tamamladı.





Knicks 112, Hawks 108, Uzatma



14 maçta kenarda kaldıktan sonra dramatik bir dönüş yaşayan Nate Robinson'ın 41 sayısından 11'ini uzatmada kaydettiği maçta, New York Knicks, Atlanta Hawks karşısında önemli bir zafere imza attı ve bu sezon Atlanta'da ikinci kez kazandı.





1 Aralık'tan beri ilk kez maça çıkan Robinson, ilk çeyreğin tamamlanmasına 3:01 kala maça dahil oldu. 24'te 18 isabetli basketle oynayan Robinson, 8 de asist verdi.





Robinson, 1 Aralık'ta Phoenix karşısında 10 dakika oynadıktan sonra ayın geride kalanında süre almamıştı. Kısa süre önce menajeri Aaron Goodwin aracılığıyla transfer olmak istediğini açıklayan Robinson, NBA tarafından kamuoyuna transfer açıklaması yaptığı için 25 bin dolar ceza aldı.





Bu arada Knicks'den Wilson Chandler da kaydeyyiği 24 sayıyla galibiyete önemli bir destek verdi.





Atlanta'da Joe Johnson 28 kaydederken bu performans maça tutunmaları için yeterli olmadı ve Hawks bu sezon ilk kez peş peşe 3'üncü maçını kaybetti. Josh Smith de 24 sayı 10 ribaundla maçı tamamladı.





Magic 106, Timberwolves 94



Rashard Lewis'in 21 sayı ve Matt Barnes'ın da 17 sayı kaydettiği maçta mutlu sona ulaşan Magic, deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.





Ryan Anderson ve Jameer Nelson ise 16'şar sayıyla Magic'in zaferine katkıda bulundu.





Minnesota Timberwolves'un en etkili ismi ise 23 sayı kaydeden Jonny Flynn oldu.

