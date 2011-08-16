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Dünya

Kobe'de günde 10 çocuk ölüyor CENEVRE (A.A) 

16 Ağustos 2011 20:09

-Kobe'de günde 10 çocuk ölüyor CENEVRE (A.A) - 16.08.2011 - Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'daki mülteci kamplarında çocuk ölüm oranlarının alarm verici düzeyde olduğunu bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü Adrian Edwards, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Haziran ayında açılan, 25 bin kişinin yaşadığı Somali sınırındaki Kobe kampında günde ortalama, beş yaşın altında on çocuğun öldüğünü söyledi. Edwards, ölümlerin birincil sebebinin, yetersiz beslenen çocuklar arasındaki kızamık salgınının olduğunu belirtti.  BM, mülteci kamplarının tümünde kızamık aşısı kampanyası uygulayacak.

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