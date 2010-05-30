Kobe, Suns'ı geçti, gözünü Celtics'e dikti

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Ezeli rekabette 11. final randevusu

Lakers, Phoenix deplasmadaki serinin 6. maçını 111-103 kazanırken 37 sayı atan Kobe Bryant'a Ron Artest 25 sayı ile eşlik etti.Suns'ta 27 sayı ile oynayan Amar'e Stoudemire ve 21 sayı ile oynayan Steve Nash'in performansları galibiyet için yeterli olmadı.Kobe Bryant, 4-2 biten Suns 6 maçlık Suns serisinde 33.6 sayı, 7.1 ribaund ve 8 asist ortalamalarıyla oynadı.Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Boston Celtics'le son 3 sezonda 2. kez finalde karşılaşacak olan Los Angeles Lakers, 2008 finallerinin rövanşını almaya çalışacak.Finaller serisinde Celtics'in 10-2 gibi ezici bir üstünlüğü bulunurken Lakers, Celtics'e karşı son galibiyetini 84-85 finallerinde elde etmişti.6 Haziran perşembe günü yeel saatle 21:00'da Staples Center'da olan 7 maçlık final serisinde, Kobe'nin ne yapacağı merakla bekleniyor.