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Spor

Kobe, Suns'ı geçti, gözünü Celtics'e dikti

Batı Konferansı final serisi 6. maçında Lakers, Suns'ı 111-103 mağlup ederek ezeli rakibi Celtics'in finaldeki rakibi oldu.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - NBA Batı Konferansı final serisi 6. maçında L. A. Lakers, Amyway Arena'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 111-103 mağlup ederek konferansı şampşyonu olurken, adını da NBA finallerine yazdırdı. Ezeli rakibi Boston Celtics ile NBA finalleri tarihinde 11. kez karşılacak olan Lakers'ta Kobe 37 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Final serisi 6 Haziran perşembe günü yerel saatle 21:00'de Staples Center'da oynanacak ilk maçla başlayacak.





Lakers, Phoenix deplasmadaki serinin 6. maçını 111-103 kazanırken 37 sayı atan Kobe Bryant'a Ron Artest 25 sayı ile eşlik etti.


Suns'ta 27 sayı ile oynayan Amar'e Stoudemire ve 21 sayı ile oynayan Steve Nash'in performansları galibiyet için yeterli olmadı.


Kobe Bryant, 4-2 biten Suns 6 maçlık Suns serisinde 33.6 sayı, 7.1 ribaund ve 8 asist ortalamalarıyla oynadı.



Ezeli rekabette 11. final randevusu



Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Boston Celtics'le son 3 sezonda 2. kez finalde karşılaşacak olan  Los Angeles Lakers, 2008 finallerinin rövanşını almaya çalışacak.


Finaller serisinde Celtics'in 10-2 gibi ezici bir üstünlüğü bulunurken Lakers, Celtics'e karşı son galibiyetini 84-85 finallerinde elde etmişti.


6 Haziran perşembe günü yeel saatle 21:00'da Staples Center'da olan 7 maçlık final serisinde, Kobe'nin ne yapacağı merakla bekleniyor.

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