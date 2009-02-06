Kobe-LeBron rekabeti

NBA'de bir haftayı daha geride bıraktık ve All-Star hafta sonuna saylı günler kaldı. All-Star haftasonunun gelmesi demek bir bakıma NBA'de ilk yarının bitmesi demek oluyor.
İlk yarı biterken de NBA'de çok enteresan gelişmeler oluveriyor. Büyük takımların maçları oynanıyor, playofff sıralamasında takımdan kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar ve en önemli kötü gidişte olan bir takım tekrar sıçrama yapmaya çalışıyor. Her sene olduğu gibi yine bu sezon da All-Star haftasonuna yaklaşırken takas dedikoduları aldı başını gidiyor.
Son şampiyon Boston Celtics 12 maçlık galibiyet serisi dün gece son buldu. Boston'ın galibiyet serisine son veren Los Angeles Lakers, Bynum'um yokluğuna rağmen rakipleri silindir gibi ezip geçiyor. Son maçlarda çıldıran Kobe, geçen gece New York'ta 61 sayı atarak 25 yıllık bir rekoru kırdı. Doğu'nun zirvesine oturan Cleveland Cavaliers'ta LeBron inanılmaz formda ve bir çok kişiye göre açık ara MVP adayı. Kobe'nin New York rekoru üzerine LeBron'da New York'ta bir rekor kırdı.
İki adım ileri bir adım geri yürüyen Utah Jazz'de Carlos Boozer belirsizliği büyük soru işaretleriyle aynen devam ediyor.
Orlando'da sakat Jameer Nelson'a rağmen Orlando Doğu'da doludizgin esmeye devam ediyor. Howard pota altında zaten rakipsiz ve bunun yanında Hidayet de formda olunca Magic'in işi hiç de zor olmuyor.
2010 yılındaki transfer teorileri gittikçe büyüyor. Rivayete göre Dwyane Wade ve LeBron James New York Knicks şehri vatandaşı olacak.
Tracy McGrady tekrar eski günlerine dönüyor gibi. Houston Rockets tekrar çıkışa geçti ve Hiçbir rakibinin gözünün yaşına bakmıyor. Bu şekilde devam ederlerse Batı'da daha üst sıralara yükseleceklerinden şüphem yok. Ama bunun için Houston sağlık ekibi bir hayli çalışması lazım. Zaten bunun üstüne gidilse gerçek bir skandal ortaya çıkacak. Yani bir takımın 4 sezon sırf sakatlıklar yüzünden çarçur olur mu? Yani her sezonun belirli bir bölümü ya T-Mac sakat ya Yao sakat. Diğer oyunculardan bahsetmiyorum henüz. Houston NBA'in en sakat takımı olduğu bir gerçek. Zaten sakatlıklarla uğraşmasalar şimdiye kadar bir şampiyonluk yaşarlardı.
Sezon başında 'Iverson Takası' ile Denver yolunu tutan Chauncey Billups yine All-Star olmayı başardı. Carmelo da form tutmaya başladı ve şu anda Denver Batı üçüncüsü durumunda. Ama Carmelo'nun All-Star seçilmemiş olması herkesi şaşırttı. Hatta Chauncey Billups bile bu konuda eleştirel bir tavır gösterdi basın demeçlerinde. Hatırlarsanız bunu haftanın panoromasında belirtmiştik. Lakers – Celtics rekabeti: 2-0
Geçtiğimiz NBA Final'lerinde Bynum'suz olmanın faturasını ağır ödeyen Lakers, NBA Final'lerine veda etmişti. Boston zorlanmadan şampiyon olmuştu. Bu sezon Noel gecesi oynanan maçta Bynum'lu Lakers Boston'ı adeta sahadan silmişti. Bu da geçtiğimiz NBA Final'i teorisini bir bakıma kanıtlıyordu. Ama geçen hafta Bynum tekrar sakatlandı. Ve herkes “Boston-Lakers maçı nasıl geçecek?” diye soruyordu. Bu soruyu soranlar genelde Lakers taraftarlarıydı çünkü bu konuda endişe eden onlardı. Ama dün gece oynanan maçta Bynum'suz Lakers Boston'ı iki uzatma sonunda bir sayıyla yenmeyi başardı ve sezon içni durum 2-0 olmuş oldu. Yani bu sezon sonunda bu iki takım NBA Final'i oynarsa saha avantajı Lakers'ın elinde olacak. Son 12 maçtır kazanan Boston “tam toparladı” derken Boston'da California depremi yaşandı. New York rekorlar şehri
Geçtiğimiz günlerde son dönemin rekorlar adamı Kobe Bryant bu sezon biraz daha sessiz oynarken Bynum'un sakatlanmasının ardından New York'ta delirdi ve bir rekora daha imza attı. Knicks potasına tam 61 sayı bırakan Kobe, o gece Madison Square Garden'da büyülü bir gece yaşattı ve New York'ta o binada bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olma başarısını gösterdi.
Tam herkes bunu konuşurken LeBron James'li Cleveland, New York maçına çıktı ve sırf Kobe'ye nazire yapar gibi bir rekora da LeBron imza attı. LeBron maçta 52 sayı 10 ribaunt ve 11 asist kaydederek Michael Jordan'dan sonra 50 sayı üstünde atıp tripple-double yapan ilk oyuncu oldu. Michael Jordan da hep demiştir New York başka bir yerdir diye. Seyircisi, prestiji, dünyanın bir bakıma pazar merkezi, maçı izlemeye gelen dünyadan turistler ve broadway.
Kobe'ni rekoru üstüne LeBron'un da bir rekor kırması bu günlerde en çok konuşulan konu. All-Star haftasonuna bir hafta kala gündeme All-Star kadroları yerine böyle bir mevzunun oturması çok iyi oldu diyebiliriz. Zaten 2 yıldır tartışılan Kobe-LeBron tartışması bu olayları ve gelişmeleri tetikleyen şeyler oldu.
Hatta bunu derinlemesine masaya yattırmamız gerektiğine inanıyorum. Teknik, pskolojik, pazarlama ve somut başarı olarak her konuda ele almamız gereken bir konu bu. All-Star'da bu rekabet daha da kendini gösterecek gibi. Sonuçta 2006 All-Star MVP LeBron olurken 2007'de Kobe Bryant oldu. Son olarak geçen yılın yani 2008 All-Star MVP'si LeBron olunca “bu sene neler olacak?” diye merak ediyor herkes.
Şuanda birinin takımı Batı lideri diğerinin takımı ise Doğu lideri. Geçtiğimiz sezon nasıl “keşke Lakers-Celtics Finali oynansa” denirdi. Şimdi ise “inşallah Kobe-LeBron Final'i izleriz” deniliyor. Ama ondan önce All-;Star randevusu olacak. Ve neler olacağını hepimiz bekleyeceğiz ve göreceğiz.