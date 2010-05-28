Kobe kaçırdı, Artest tamamladı, Lakers durumu 3-2 yaptı

T24 -

Lakers, Los Angeles'da oynanan maçı, Ron Artest'in son saniyedeki basketiyle kazandı. Artest, son saniyelerine 101-101 girilen maçta, Kobe Bryant'ın başarısız atışında ribauntta topu kaparak baskete çevirdi.Lakers'da Kobe Bryant 30 sayı 11 ribaunt ve 9 asistle ''double-double'' yaparak sahanın en skorer ismi oldu. Galibiyeti getiren basketin sahibi Artest'in sadece 4 sayı attığı maçta Los Angeles takımında Derek Fisher 22 sayı, Pau Gasol 21 sayı, Lamar Odom 17 sayı kaydetti.Phoenix Suns'da ise oyun kurucu Steve Nash 29 sayı, 11 asistle ''double-double'' yaptı. Suns'da Amare Stoudemire 19, Channing Frye 14, Jason Richardson 12 sayıyla oynadı.Lakers karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21, devreyi 53-45 önde kapadı. 3. çeyrekte bir ara farkı 18 sayıya çıkaran Lakers bu çeyreği de 78-72 önde tamamladı.Maçın bitimine 3.5 saniye kala Phoenix'den Jason Richardson'ın 3 sayılık basketiyle skora 101-101 denge geldi. Kobe Bryant'ın son hücumda kullandığı atış başarılı olmadı, ancak ribauntta bile çembere değmeyen topu kapan Artest'in çok zor durumda yaptığı atışla Lakers sahadan 103-101 galip ayrıldı.Serinin 6. maçı, cumartesiyi pazara bağlayan gece Phoenix'de oynanacak.