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Spor

Kobe kaçırdı, Artest tamamladı, Lakers durumu 3-2 yaptı

NBA'de Batı Konferansı final serisi 5. maçını Suns karşısında Lakers 103-101 kazandı.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - NBA'de dün akşam (27 Mayıs 2010) oynanan Batı Konferansı final serisi 5. maçında Los Angeles Lakers, evinde Phoenix Suns'ı 103-101 yenerek seride 3-2 öne geçti.


Lakers, Los Angeles'da oynanan maçı, Ron Artest'in son saniyedeki basketiyle kazandı. Artest, son saniyelerine 101-101 girilen maçta, Kobe Bryant'ın başarısız atışında ribauntta topu kaparak baskete çevirdi.


Lakers'da Kobe Bryant 30 sayı 11 ribaunt ve 9 asistle ''double-double'' yaparak sahanın en skorer ismi oldu. Galibiyeti getiren basketin sahibi Artest'in sadece 4 sayı attığı maçta Los Angeles takımında Derek Fisher 22 sayı, Pau Gasol 21 sayı, Lamar Odom 17 sayı kaydetti.


Phoenix Suns'da ise oyun kurucu Steve Nash 29 sayı, 11 asistle ''double-double'' yaptı. Suns'da Amare Stoudemire 19, Channing Frye 14, Jason Richardson 12 sayıyla oynadı.


Lakers karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21, devreyi 53-45 önde kapadı. 3. çeyrekte bir ara farkı 18 sayıya çıkaran Lakers bu çeyreği de 78-72 önde tamamladı.


Maçın bitimine 3.5 saniye kala Phoenix'den Jason Richardson'ın 3 sayılık basketiyle skora 101-101 denge geldi. Kobe Bryant'ın son hücumda kullandığı atış başarılı olmadı, ancak ribauntta bile çembere değmeyen topu kapan Artest'in çok zor durumda yaptığı atışla Lakers sahadan 103-101 galip ayrıldı.


Serinin 6. maçı, cumartesiyi pazara bağlayan gece Phoenix'de oynanacak.

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