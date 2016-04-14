Kobe Bryant'tan basketbola 'Kobe usulü' veda

NBA'in (ABD Ulusal Basketbol Ligi) gelmiş geçmiş en çok sayı atan üçüncü oyuncusu Los Angeles Lakers'ın yıldız guardı Kobe Bryant, 20 sezonluk kariyerini 60 sayılık performansla tamamladı.

Tribünlerde aktör Jack Nicholson'dan futbol yıldızı David Beckham'a kadar birçok yıldızın destek verdiği Kobe Bryant, takımını Utah Jazz karşısında oynadığı maçın son periyodunda tamamen sırtlayarak 101 - 96'lık galibiyete taşıdı.

Maçın ardındansa bir konuşma yapan Bryant, "Ne söyleyebilirim ki, 20 yılın ne kadar hızlı geçtiğini anlamadım bile" dedi ve NBA'deki 'Black Mamba' lakabını kullanarak "Mamba gider!" diyerek basketbola, NBA'e ve Los Angeles Lakers'a veda etti.

37 yaşındaki Bryant'ın NBA kariyerindeki son maçını Los Angeles Lakers'ın Staples Center salonunda 19 bin 60 kişi izledi.

Bryant maç sonrasındaysa hislerini "Bugün son bir kez sahaya çıkıp mücadele etmek, elimden geleni yapmak istedim. En güzel tarafıysa çocuklarımın beni en iyi zamanlarımda oynadığım gibi oynarken izleyebilmesi oldu" diyerek dile getirdi.



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Bryant'ın jübile maçını izleyenlerse, biletler için binlerce doları gözden çıkardı. İnternetten bilet satış sitesi stubhub.com, saha kenarındaki bir biletin 27 bin 500 dolara satıldığını açıkladı.

Los Angeles Lakers efsanelerinden Magic Johnson ise maç öncesinde Kobe Bryant için hazırlanan özel bir veda töreninin sunumunu yaptı.

Johnson, "Bugün 20 yıllık bir mucizeyi kutlamak için burada toplandık" dedi ve Bryant için "Sadece inanılmaz bir spor ikonu değil, Lakers formasını üzerine geçirmiş olan gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" dedi.