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Spor

Kobe Bryant'dan Soma mesajı

Basketbol tarihinin en iyi isimleri arasında gösterilen Kobe Bryant da Soma faciasına duyarsız kalmadı

21 Mayıs 2014 15:43

Basketbol tarihinin en iyi isimleri arasında gösterilen NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta oynayan Kobe Bryant, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası için taziye mesajı yayınladı.

Twitter'dan bir mesaj yayınlayan tecrübeli basketbolcu, "Dualarım ve aklım, Soma'da yaşanan maden faciasından etkilenlerle birlikte..." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçıran süperstarın bu hareketi, Türk takipçileri tarafından alkış aldı.

Kobe Bryant'ın Twitter hesabından yayımladığı mesaj şöyle:

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