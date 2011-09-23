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Spor

Kobe Bryant'a 6,7 milyon dolarlık teklif ROMA (A.A)

23 Eylül 2011 18:59

-Kobe Bryant'a 6,7 milyon dolarlık teklif ROMA (A.A) - 23.09.2011 - İtalya'nın Virtus Bologna takımı, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu Kobe Bryant'a NBA'deki lokavt süresince formasını giymesi için transfer teklifinde bulundu.  İtalyan ekibinin genel menajeri Massimo Faraoni, Bryant'ın menajeriyle görüştüklerini ve teklifi ilettiklerini söyledi.  Bryant'a NBA'deki lokavt süresince Bologna forması giymesi için 6,7 milyon dolar teklif edildiği ve bu parayı Bologna'nın sponsoru Canadian Solar firmasının vereceği belirtildi. Kobe Bryant, kabul etmesi halinde Bologna'nın sahasında oynayacağı müsabakalarda maç başına 740 bin dolar alacak. 

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