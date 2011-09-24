-Kobe Bryant yarın İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 24.09.2011 - NBA yıldızı Kobe Bryant, yarın İstanbul'da basketbolseverlerle buluşacak. İstanbul'da ilk olarak saat 15.00'de Caddebostan Basketbol Kliniği'nde, 8 basketbol okulundan seçilen 15-17 yaş arasındaki 100 gençle bir araya gelip, onlara antrenman yaptıracak Bryant, burada Nike tarafından yenilenen iki basketbol sahasının açılışını da yapacak. Caddebostan'dan Beyoğlu'na geçecek olan NBA yıldızı, saat 18.00'de Nike Beyoğlu Mağazası'nı ziyaret edecek. Mağazadaki etkinlikte Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndan gelen 11-14 yaş arasındaki çocukların sorularını yanıtlayacak Bryant, daha sonra mağaza önüne kurulacak platformdan hayranlarını selamlayacak. -Bryant ve Enes Kanter antrenörlük yapacak- Kobe Bryant, akşam katılacağı etkinlikte ise, (A) Milli Basketbol Takımı'nın NBA patentli genç oyuncusu Enes Kanter ile birlikte antrenörlük yapacak. Nike'in ''Sahayı Ele Geçir'' turnuvasının saat 20.30'da Haliç Camialtı Tersanesi'nde yapılacak finalinde mücadele edecek iki takımdan birinin antrenörü Bryant, diğerinin antrenörü ise Kanter olacak.