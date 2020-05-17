Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasının otopsi raporu: Pilot alkol ya da uyuşturucu almamıştı

Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın 9 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili eşi Vanessa'nın ulaştırma şirketi Island Express ile pilot Ara George Zobayan'ı sanık olarak adlandırarak açtığı hatalı ölüm davasının yankıları devam ederken, ölenlerin otopsi raporu açıklandı.

Helikopter kazasında kızı ile birlikte hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant'ın eşinin açtığı davadan sonra açıklanan otopsi raporunda helikopter pilotunun vücudunda herhangi bir uyuşturucu ya da alkole rastlanmadı.

TMZ'nin yayımladığı otopsi raporuna göre, kazada ölen 50 yaşındaki pilot Ara George Zobayan'ın bedeninde alkol ya da hiçbir uyuşturucu izine rastlanmadı. Kazadan 4 ay sonra yayımlanan raporda dokuz kişinin hepsinin ölümlerinin nedeni, vücüda alınan keskin cisim içermeksizin ağır darbe olarak belirtildi, ölümün şekli kaza olarak dile getirildi.

Rapora göre vücudu tamamen yaralanan ve yanan Bryant'ın kimliği ancak parmak izlerinden tespit edilebildi. "Bu yaralar anında değilse de hızla öldürücüdür" denilen raporda 41 yaşındaki emekli basktbolcuya yapılan otopside sisteminde Ritalin bulunduğu aktarıldı. Ritalin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve uyku hastalığı olarak bilinen narkolepsi tedavisinde kullanılıyor.