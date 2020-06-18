Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazası öncesi atılan mesajlar incelendi: Pilot sis nedeniyle yönünü kaybetmiş olabilir

NBA yıldızı Kobe Bryant, kızı ve 7 kişinin daha ölümüne neden olan helikopter kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazadan önce yapılan yazışmalar pilotun sis nedeniyle yolunu kaybettiği ihtimalini güçlendirdi.

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun hazırladığı bir rapor, Kobe Bryant ve 8 kişinin öldüğü kaza gününde hava durumu ve görüş mesafesinin kazada kritik rol oynadığını ortaya koydu. Bryant'ın her uçuşundan önce kabin ekibinin son durumu paylaştığı mesajın bu kez de gönderildiği ve bu mesajda hava durumuna ilişkin soru işaretlerinin belirtildiği öğrenildi.

Kayıtlara göre uçuş koordinatörü, pilot Ara Zobayan'a bir gün önce hava durumu ve görüş mesafesine ilişkin tahminlerini soran bir mesaj gönderdi. Zobayan yanıt olarak, "Şimdi baktım, uçmak için en iyi gün değil ama bugünden kötü değil" dedi. Zobayan'ın tekrar baktıktan sonra ise "Gündüz hava iyi görünüyor dediği görüldü. Koordinatör daha sonra pilota durumu netleştirmek için "Ara, 9 kalkışı için hava nasıl görünüyor?" yazdı. Zobayan ise "İyi olmalı" dedi.