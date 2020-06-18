Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazası öncesi atılan mesajlar incelendi: Pilot sis nedeniyle yönünü kaybetmiş olabilir

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun hazırladığı bir rapor, Kobe Bryant ve 8 kişinin öldüğü kaza gününde hava durumu ve görüş mesafesinin kazada kritik rol oynadığını ortaya koydu. Bryant'ın her uçuşundan önce kabin ekibinin son durumu paylaştığı mesajın bu kez de gönderildiği ve bu mesajda hava durumuna ilişkin soru işaretlerinin belirtildiği öğrenildi.
Helikopter kalktıktan sonra havanın bulutluluğu ve sis artmaya başladı. Kayıtlara göre helikopter 1500 fit yükseklikte uçuyordu. Pilot Zabayan, radar ekibine "Katmanların üzerine çıkmak için tırmanmaya başlayacağını söyledi. Radar ekipleri Zabayan'a niyetini sorduğunda pilotun yanıtı "4 bine tırmanmak" oldu ancak o sırada uçak aşağı inmeye başlamıştı. Konuşmaları inceleyen uzmanlar yukarı tırmanmayı amaçladığını söylediği sırada pilotun inişte olmasını "Sis nedeniyle yönünü kaybetmiş olabilir" olarak yorumladı.
Bryant'ın da içinde bulunduğu helikopterin kesin düşme nedenine dair son rapor hazırlanma aşamasında.